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大陸 大陸焦點 特派現場

李強2024首站赴湖北調研　強調「推動今年經濟工作開局好步」

▲▼ 李強。（圖／新華社）

▲李強。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導　

大陸國務院總理李強1月2日至3日在湖北調研，他強調，要全面落實中央經濟工作會議部署，加快發展新質生產力，在高質量發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局起好步。

據《新華社》報導，李強走訪湖北省多地，在宜昌時，首先來到葛洲壩水利樞紐工程，察看三號船閘及衝沙閘，聽取湖北省長江大保護、三峽水運新通道和荊漢運河規劃等情況彙報；隨後來到興發集團新廠區，瞭解企業轉型升級情況，察看長江排污口整治和長江岸線騰退情況等。

李強指出，要牢記習近平「共抓大保護、不搞大開發」重要指示，尊重科學規律，聽取各方意見，加快規劃論證和項目推進，把長江的航運、水利、生態、文旅等綜合效益進一步發揮出來；希望企業進一步用好地方資源優勢，持續推進科技創新，走好生態優先、綠色發展之路。

在武漢時，李強先後來到長江存儲科技有限責任公司、華工激光工程有限責任公司、武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室等。他指出，要進一步發揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地轉化為現實生產力。

李強還到訪鄂州花湖機場，聽取機場建設發展情況介紹，參觀順豐包裹分揀線。

對於湖北經濟社會發展成就，李強表示肯定，稱中央經濟工作會議對今年經濟社會發展作了全面部署，關鍵在抓好落實，希望湖北深入貫徹習近平總書記關於湖北工作的重要指示精神，銳意進取，埋頭苦幹，以高質量發展的新成效為全國發展大局作出新貢獻。

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