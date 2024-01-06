今小寒「掃落葉恐做事失敗」　4禁忌一次看！

記者黃翊婷／綜合報導

今日（6日）是24節氣中的小寒，清水孟國際塔羅小孟老師分享小寒的4個禁忌，分別為不宜過度運動、不宜去高山、喝過熱湯不宜外出、不要掃落葉，其中掃落葉有做事失敗的意涵，民眾若想消除身體寒氣，可以吃一碗具有養血養氣功效的臘八粥。

▲今日（6日）是24節氣中的小寒。（示意圖／記者屠惠剛攝）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書發文分享小寒的傳統習俗，包含欣賞梅花、吃臘八粥，他表示，臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等食材，加水熬煮而成，屬於溫補食品，可以消除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

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▲小寒不宜掃落葉。（示意圖／達志影像）

此外，小孟老師也提醒，小寒有4個禁忌需要注意，詳細如下：

1、不宜過度運動：小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2、不宜去高山：小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受到冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病。

3、小寒喝過熱湯，不宜外出：小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4、小寒天不要掃落葉：小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

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