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「小寒」5生肖運勢逆轉勝！屬龍備受矚目、第一名貴人運超強

文／命理老師 邱彥龍

明天（1／6）進入小寒，在大寒來臨之前，正是最冷的時候，國際天星命理風水專家邱彥龍強調，有5個生肖這段期間卻是暖呼呼，運勢正旺。屬羊者因有神明加持，特別容易無往不利、屬虎的有機會爆紅，屬龍者這段期間備受矚目、屬兔者則是漸入佳境，屬於大運來前的轉運期，至於最旺的，則是屬豬者，官運亨通。

▲節氣小寒示意圖 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲小寒節氣。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（1／06～1／20）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5：羊

屬羊的朋友在這段期間有神明保佑，但建議工作上最好親力親為，因為事情變化多，需要多處理幾次才能周全，至於分內的事情，做好就是好事，切記投資需要謹慎。

Top4：兔

屬兔的朋友這段期間擁有偏財運與幸運，雖然煩心事很多，但後面漸入佳境到下一個節氣會更好，小寒期間正是轉運的過渡期，要用智慧去處理事情，脾氣少一點，凡事就能迎刃而解，不需要陷入恐慌或感情用事，多與海外人事、網路或宗教接軌，會有不錯的財運。

Top3：龍

屬龍的朋友這段期間在朋友圈和社會團體中很亮眼，可以說備受矚目，工作積極會帶來財富，但切記過程中，不要太強迫客戶或夥伴，才不會惹來流言蜚語糾紛。有些許偏財運，但建議見好就收。

Top2：虎

屬虎的朋友這段期間容易成為眾人焦點、備受關注，名氣越來越強，甚至有爆紅機會，為自己帶來財氣，但記住溝通時情緒要保持平和，突然的暴怒或衝動都容易惹事，不要憑感覺做事或感情用事，否則無法成事。

Top1：豬

屬豬的朋友這段期間擁有非常強的幸運與貴人運，要積極行動，切勿懶散或過度享樂，記住，讓自己名氣與名聲越大越好，事業與官運有很強的運勢，多做宣傳，把自己推銷出去，可名利雙收。

▲10日之後到月底，跟海外有關的資源容易帶來發財機會。（示意圖／unsplash）

大家一定好奇，怎麼一進入2024年就災難不斷？邱彥龍老師表示，主要是水星與金星被海王星荼毒所致，未來16天仍要注意火災、爆炸、戰爭、鬥爭、交通意外、中邪、口舌是非、小人搗鬼、恐嚇、精神官能症發作、暴力、詐騙、鬧鬼、酗酒、嗑藥、中毒跟失眠等問題浮現，行車要特別小心，夜晚盡量少外出。

邱彥龍老師分析，1月10日之後到月底，太陽漸漸合相冥王星後，跟海外有關的資源容易帶來發財機會，可以多祈福與佩戴黃金、銀飾、木質手飾、吊飾等幸運物，來提升好人緣，讓事業順利，招財旺運。

尤其，小寒期間太陽、火星與木星是最旺的星，邱彥龍老師認為，對於元首、政府官員、名人、網紅、大企業家、軍工、化工、醫療、煙火爆竹、慈善福利、司法、宗教玄學、金融、媒體、保險、印刷、服飾、塑膠、玩具、珠寶、彩券、生育行業、體育、婚喪喜慶、獨門技術行業等都會有不錯的成績與好運。另有4個星座或上昇星座特別擁有旺運，包含金牛、摩羯、獅子跟巨蟹座，雖然會有煩心事，但只要積極用智慧解決，能無往不利。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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