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新北燈會2／16大都會公園登場　千顆手繪燈籠牆廊道添濃年味

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

▲板橋戶所特別邀請新住民朋友手繪燈籠體驗。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年農曆春節、元宵節最受矚目的「新北燈會」，今年以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，將於2月16日至3月3日為期17天，把新北大都會公園妝點成夢幻燈海。近日各公所與戶所陸續邀請各界一起彩繪燈籠，為燈會暖身，預計將打造近1000顆日式手繪燈籠牆廊道，閃耀大都會公園夜空。

民政局長林耀長表示，每年新北燈會不斷突破，給大家滿滿驚喜，今年除首度與IP聯名，更結合AR科技融入燈會，規劃9大主題燈區、5大展演活動，還有周邊光環境讓大家拍照拍到手軟，展演活動更有人氣IP及超強卡司、有趣美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團互動等，讓大家週週有不同驚喜，白天逛市集吃美食、看表演，晚上攜手看花燈。

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

▲創意手繪燈籠。

林耀長說，今年彩繪燈籠有圓型及冬瓜型兩款，不論是名家的、喜氣的、童趣的、素雅的畫作應有盡有，相當豐富多元。圓形燈籠將以祈福燈塔展出，冬瓜型燈籠則打造日式燈籠牆廊道，增添新春濃濃年味。

其中，新莊區公所特地邀請新莊書畫會蕭煥彩老師及周秀美老師，用精湛技法畫出牡丹和祥龍，象徵龍年富貴，石門區公所也邀請台灣水墨畫會理事長陳正治老師師生，將石門各大景點畫上燈籠，展現石門滿滿人文風情，透過陳展讓更多人看見。

▲新北燈會2／16大都會公園登場。（圖／新北市民政局提供）

▲燈籠牆廊道示意圖。

此外，各國新年文化大不同，為讓新住民體驗元宵節慶，板橋戶所特別邀請新住民朋友手繪燈籠體驗。來自越南的武氏容和女兒一起在燈籠畫上生動的神龍和恐龍，希望「2024年好運龍龍來」；預產期在今年5月的印尼籍羅艾妮，則是畫了「櫻花綻放」，希望肚子裡的寶寶可以和春天的櫻花一樣盛開綻放。

除了傳統典雅的燈籠圖案，許多學子也搭著龍年主題應景做畫，什麼龍都出籠，有寶可夢「快龍」、「劍龍」、「飛龍在天」、「魚躍龍門」，「淡水神龍」、「舞龍舞獅」等，更有同學以「上課一條蟲、下課一條龍」發想創意，讓人看了會心一笑。近1000顆別具龍年及新北意象的彩繪燈籠都將在燈會期間展出，邀請闔家一起來逛燈會，走讀、欣賞每顆燈籠的故事，也祈求新的一年鴻運當頭，好運連連。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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