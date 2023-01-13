侯友宜揭新北燈會！揮扇子學歌仔戲　陳亞蘭笑：不行啦！會變紈褲子弟

記者崔至雲／新北報導

「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日於全台最大共融堤坡特色滑梯的熊猴森樂園盛大舉辦，新北市長侯友宜今（13）日攜手金鐘視帝陳亞蘭一同召開記者會說明燈會亮點，只見記者會上陳亞蘭指導侯友宜歌仔戲手勢，不料，陳亞蘭看完侯友宜動作後說，「市長這樣開扇子不行啦，會變紈褲子弟！」讓整場記者會充滿趣味。

侯友宜表示，新北燈會自2018年起已舉辦4屆，除2021年因疫情停辦外，每年皆吸引逾百萬人次參觀，廣受好評。侯友宜透露，燈會開幕當天陳亞蘭將演出《嘉慶君遊臺灣》片段，歡迎民眾到場觀賞。陳亞蘭在記者會上也馬上遞上扇子教侯友宜幾個經典歌仔戲手勢，更打趣表示「市長不表演一下怎麼可以？」侯友宜拿起扇子則馬上想把扇子展開，陳亞蘭則說「我這支好貴耶！不能用壞了」甚至開玩笑的說「市長這樣開扇子不行，會變紈褲子弟」。侯友宜則說，大家要去看陳亞蘭表演，還是燈會當天去好了。現場記者險些暴笑出來。

▲▼侯友宜揭新北燈會。（圖／記者崔至雲攝）

民政局長柯慶忠表示，2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭及高爾宣等重磅藝人輪番演出。八大主題燈區，包括「主燈區」整點秀、融入光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、互動的「搗蛋樂園」、偽出國風的「國際燈區」、樂園等級的「花車燈區」及網美拍照熱點的「彩繪燈廊」，每區都相當精彩。

其中，「國際燈區」首次邀請到日本東京都作品「古今相映」參展，以神社鳥居為發想，柱體懸掛藍白燈籠，以及印有東京知名懷舊景點與新潮景點的布幕，正中央的TOKYO會隨著燈光投射變化，展現東京多元的都市魅力。

記者會上也首次亮相新北「好運兔」小提燈，推出2款造型，長長耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。由於兔子有多子多孫之意，特別於提帶設計兔子拿著金鏟子(緊產子)，本體並繪有小兔跳躍及幸運草圖案，另特別版「開運兔寶寶」手持金鏟子「鏟（凸）錢進來」，祝福大家好運(好孕)、財氣滿滿外，也延續以現有手機、手電筒等各式燈具做為光源，兼顧環保及傳統。

民政局長柯慶忠指出，玩法多樣的新北好運兔小提燈，不僅是提燈還可當兔帽，抽拉前腳，兔子的耳朵就會前後搖擺動起來，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板，更能玩拔蘿蔔，象徵「拔得頭籌 兔年好彩頭」，讓人愛不釋手。

新北好運兔小提燈將在大年初八(1月29日)於新北燈會現場首發，現場還有組裝教學及限量空白小提燈供民眾彩繪。各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1月29日起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。



