2024探索北橫冬季限定活動　角板山梅花季1／6開幕

▲角板山梅花季6日開幕。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024探索北橫冬季活動來囉！1月6日於桃園市復興區角板山行館園區舉行「角板山行館千人揮毫」活動，由副市長蘇俊賓帶領現場民眾一起揮毫，寫下新春祝福，期許所有民眾龍年運勢大發！市府觀旅局表示，6日起連續兩個週末假期，將在角板山行館園區舉辦「品茗梅好」、「新春揮毫」、「梅好市集」、「集樟好禮」等常駐活動。

活動期間，還規劃四個主題日活動，在梅花樹旁亦佈置野餐區，來此遊玩的民眾將獲得一場色、香、味俱全的梅花林饗宴。觀旅局長周柏吟表示，去年探索北橫以夏秋旅遊規劃6大主題遊程，成功導引民眾自由行或組團暢玩北橫。

▲梅花樹旁佈置野餐區。（圖／觀旅局提供）

今年「探索北橫-冬季系列活動」於 1 月 6、7、13及14日舉辦「2024 角板山梅花季-梅好時光 與您共享」活動，首日推出《梅下揮毫迎新春》千人揮毫的壯觀氣勢為活動揭開序幕，活動期間每日另外推出「梅下詠梅畫梅趣」、「梅下講茶好時光」及「梅下浪漫音樂會」3 種不同主題日活動，此外，現場還設有「品茗梅好」、「新春揮毫」、「梅好市集」，以及「角板山集樟好禮」等常駐活動，行館旁也規劃了免費及自費手作DIY體驗、梅花樹旁亦佈置野餐區，希望遊客們在活動期間能獲得不一樣的旅遊記憶。

桃園市政府風景區管理處廖育儀處長表示：「花季期間園區附近雖有復興區公所提供之仁愛及上台地等二處收費公有停車場，但出遊人潮眾多，歡迎大家搭乘大眾運輸交通工具前來賞花。」桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094，另外為紓解梅花季大量車潮，風景區管理處貼心安排活動期間週六、日開放「桃園市立介壽國民中學(體育場)」免費停車，建議賞花民眾多加利用以紓解驟增之車流維持行車順暢。