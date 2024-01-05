潮州新地標！　潮州聯合辦公大樓今落成揭牌啟用

▲潮州聯合辦公大樓5日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於屏東縣潮州鎮內各公務機關分散且老舊，為提升潮州地區民眾洽公的便捷，屏東縣政府斥資7.2億元興建潮州聯合辦公大樓，衛生所、長照處日照中心、地政事務所、戶政事務所、財稅局等5單位進駐，縣長周春米今（5）日出席落成啟用典禮表示，聯合辦公大樓將成為潮州的新地標。

▲潮州聯合辦公大樓興建工程2020年8月動工，今年1月2日啟動試營運，於今天正式啟用。

縣長周春米表示，鑑於屏東縣潮州鎮內各公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞與停車空間不足等問題，常造成民眾辦理各項公務要四處奔波，為提供民眾安全、便捷的洽公環境，屏東縣政府爭取經費籌備興建潮州聯合辦公大樓，縣府自籌5.54億，並由交通部公路總局補助1億1,851萬餘元、衛生福利部補助5,320萬元，總額達7.2億元。

周縣長感謝中央政府的補助，也感謝各界人士的鼎力相助，特別是退休老師蔡種玉慷慨捐贈土地。潮州聯合辦公大樓是一棟結合五個單位的辦公大樓，地上5層、地下2層，1樓為衛生所及長照處日照中心，2、3樓為地政事務所，4樓為戶政事務所，5樓為財稅局潮州分局，地上及地下2層共提供210席汽車停車位，民眾可以一站式辦理各項公務，不必再四處奔波，節省洽公時間與成本，同時提升在地醫療服務及社區式長照服務品質。

土地捐贈者蔡種玉表示，自己是土生土長的潮州人，用台語稱讚潮州聯合辦公大樓「蓋媠！」希望潮州鎮能蒸蒸日上，生活品質更加提升。

縣府指出，聯合辦公大樓基地面積約4,800平方公尺，總樓地板面積約1.5萬平方公尺，採用綠色建築及智慧建築的規劃，建築內部空間寬敞明亮，更兼顧親民、人性化設計，建築外觀則能處處看到綠意景觀，文化樓梯的設計，連結一旁潮州戲曲故事館，將來若有表演活動，可成為共同使用的場地。