全台通路「激省優惠」懶人包！印尼泡麵下殺10元、咖啡+1元多1杯

▲2024年最新通路優惠懶人包來了！超多品項下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）
生活中心／綜合報導
新年到，省荷包時間也到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是咖啡豆、廚房紙巾、醬油等，超人氣印尼泡麵5包入也特價49元，等於單包約只要10元，還有咖啡+1元多喝1杯，趕快把握便宜買。
大潤發
◎得意的一天 高湯粥系列
優惠：促銷價140元，買1送1，平均每件70元
期限：即起～1月18日
◎中祥地瓜酥 70公克/包
優惠：原價48元，第2件5折，平均每件36元
期限：即起～1月18日
◎伯朗 嚐家咖啡豆 450公克/袋
優惠：促銷價398元，買1送1，平均每件199元
期限：即起～1月18日
全聯
◎舒潔Viva料理控油 3層廚房紙巾 大小隨意撕
優惠：單袋特價189元，買1送1，平均一袋95元
期限：即起～1月18日
◎魔術靈 廚房清潔劑 橘油捷淨 300ml/瓶
優惠：單瓶特價119元，買1送1，平均一瓶60元
期限：即起～1月18日
▲全聯廚房紙巾、廚房清潔劑通通下殺買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）
美廉社
◎MI ABC印尼泡麵 350g（5包入）
優惠：市價75元/組，特價49元/組
期限：即起～1月23日
◎立頓奶茶 17-20g x 20入
優惠：市價190元/袋，特價149元/袋
期限：即起～1月23日
家樂福
◎丸莊壺底油黃金油清（450ml）／膏（500g）
優惠：125元買1送1
期限：即起～1月9日
愛買
◎蔥阿伯冠軍蔥抓餅600g
優惠：149元買1送1
期限：即起～1月9日
◎囍瑞BIO-GREEN有機咖啡100g
優惠：398元買1送1
期限：即起～1月9日
好市多
◎CK女三合一機能外套
優惠：原價2399元，特價2099元，現省300元
期限：即起～1月7日
◎AMARI格紋雙面保暖毯
優惠：原價729元，特價579元，現省150元
期限：即起～1月7日
7-11
◎氮氣咖啡全品項（限定門市販售）
優惠：同價位任選+1元多1件
期限：即起～1月23日
▲7-11氮氣咖啡全品項+1元多1杯。（圖／7-11提供）
全家
◎指定甜點、隨手包半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～1月23日
萊爾富
◎咖啡
優惠：Hi Café大杯美式2杯66元、Hi Café大杯拿鐵2杯88元
期限：即起～1月9日
OK mart
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～1月31日
◎迎春納福來OK主題活動
優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起
期限：即起～1月28日
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