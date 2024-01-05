全台通路「激省優惠」懶人包！印尼泡麵下殺10元、咖啡+1元多1杯

▲2024年最新通路優惠懶人包來了！超多品項下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）



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新年到，省荷包時間也到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是咖啡豆、廚房紙巾、醬油等，超人氣印尼泡麵5包入也特價49元，等於單包約只要10元，還有咖啡+1元多喝1杯，趕快把握便宜買。

大潤發



◎得意的一天 高湯粥系列

優惠：促銷價140元，買1送1，平均每件70元

期限：即起～1月18日

◎中祥地瓜酥 70公克/包

優惠：原價48元，第2件5折，平均每件36元

期限：即起～1月18日

◎伯朗 嚐家咖啡豆 450公克/袋

優惠：促銷價398元，買1送1，平均每件199元

期限：即起～1月18日

全聯



◎舒潔Viva料理控油 3層廚房紙巾 大小隨意撕

優惠：單袋特價189元，買1送1，平均一袋95元

期限：即起～1月18日

◎魔術靈 廚房清潔劑 橘油捷淨 300ml/瓶

優惠：單瓶特價119元，買1送1，平均一瓶60元

期限：即起～1月18日

▲全聯廚房紙巾、廚房清潔劑通通下殺買1送1。（示意圖／記者姜國輝攝）



美廉社



◎MI ABC印尼泡麵 350g（5包入）

優惠：市價75元/組，特價49元/組

期限：即起～1月23日

◎立頓奶茶 17-20g x 20入

優惠：市價190元/袋，特價149元/袋

期限：即起～1月23日

家樂福



◎丸莊壺底油黃金油清（450ml）／膏（500g）

優惠：125元買1送1

期限：即起～1月9日

愛買



◎蔥阿伯冠軍蔥抓餅600g

優惠：149元買1送1

期限：即起～1月9日

◎囍瑞BIO-GREEN有機咖啡100g

優惠：398元買1送1

期限：即起～1月9日

好市多



◎CK女三合一機能外套

優惠：原價2399元，特價2099元，現省300元

期限：即起～1月7日

◎AMARI格紋雙面保暖毯

優惠：原價729元，特價579元，現省150元

期限：即起～1月7日

7-11

◎氮氣咖啡全品項（限定門市販售）

優惠：同價位任選+1元多1件

期限：即起～1月23日

▲7-11氮氣咖啡全品項+1元多1杯。（圖／7-11提供）



全家

◎指定甜點、隨手包半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠

期限：即起～1月23日

萊爾富

◎咖啡

優惠：Hi Café大杯美式2杯66元、Hi Café大杯拿鐵2杯88元

期限：即起～1月9日

OK mart



◎阿華田聯名系列優惠

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折

期限：即起～1月31日

◎迎春納福來OK主題活動

優惠：指定零食／飲料商品享第2件6折起

期限：即起～1月28日