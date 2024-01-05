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2024超強請假攻略！「請這1天」能爽放4天　最狂可休到12天

2024連假整理，今年下半年沒有幾乎連續假期，想休民眾需要用掉特休。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲2024年下半年沒有幾乎連續假期，想連休民眾需要用掉特休。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

新的一年來了，距離2024農曆新年僅剩1個多月，今年過年能從2月8日休到2月14日，爽放7天連假；另外今年唯一一個補班日也在2月17日就結束，去年有不少民眾抱怨補班日太多，也因此今年的中秋節、國慶日連假直接被砍掉，民眾不會被強制放假，如果想休，就得把特休使用掉。

2024年只有「1個補班日、4個連假」，其中2月17日為補班日，原因是除夕前一天2月8日碰上周四，因此調整放假日；連假部分，包含元旦3天連假、春節7天連假、兒童清明4天連假、端午3天連假，這些假期通通都集中在上半年。

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2024連假整理

跨年元旦連假：12月30日至1月1日（3天）。

春節連假：2月8日至2月14日（共7天），2月17日（周六）為補班日。

兒童、清明連假：4月4日至4月7日（共4天）。

端午節連假：6月8日至6月10日（共3天）。

下半年部分，重要節日如中秋節（9月17日，周二）、雙十節（10月10日，周四）皆沒有放假，讓想休假的人自行決定是否要用特休，其中只要請1天，就能一口氣連休4天。

春節：請3天休12天，2月3日至2月14日（請2月5日至2月7日）。

228紀念日：請2天休5天：2月24日至2月28日（請2月26日至2月27日）。

清明連假：請3天休9天：3月30日至4月7日（請4月1日至4月3日）。

勞動節：請4天休9天：4月27日至5月5日（請4月29日、4月30日、5月2日、5月3日）。

端午節：請4天休9天：6月8日至6月16日（請6月11日至6月14日）。

中秋節：請1天休4天：9月14日至9月17日（請9月16日）。

國慶日：請1天休4天：10月10日至10月13日（請10月11日）。

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