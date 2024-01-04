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快訊／新北三重介壽路公寓大火！3樓全面燃燒　1男一度受困4樓

記者戴上容／新北報導

新北市三重區介壽路民宅3樓今(4日)晚間8時許發生火警，現場全面燃燒，火勢延燒到4樓，傳有一名50多歲男性受困，警消獲報，一共出動24台各式車輛前往搶救，火勢於晚間8時27分熄滅，警消人員正逐層檢查中，詳細事發原因仍待進一步釐清。

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼三重大火 。（圖／記者戴上容翻攝）

更新：受困男子於20:45救出

警消表示，今晚間8時許，三重介壽路一棟5樓公寓3樓全面燃燒，火災戶上方，4樓有位民眾(男、50歲)受困屋內，119線上指導詢問民眾能否下樓逃生？男子回報無法逃生，119立即線上指導男子就地避難。於此同時，現場警消趕緊入室射水滅火，晚間8時34分，消防人員成功救出該名男子、他意識清醒，預防性送往北市馬偕醫院。現場評估燃燒面積60平方公尺，起火原因由火災鑑識人員後續鑑定中。

▲▼ 三重大火，男子被救出 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重大火 。（圖／記者戴上容翻攝）

第三大隊大隊長陳志德呼籲:若家中發生火災，記得避難逃生要領為"小火快逃、濃煙關門"，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處，立即將房門關上並使用毛巾或衣物將門縫塞緊別讓濃煙進入，於窗戶邊向外大聲求救並等待消防人員救援，另家中應裝設住警器，能有效於第一時間預警火災的發生，提醒民眾立即反應執行初期滅火及避難逃生之動作。

▲▼三重大火 。（圖／記者戴上容翻攝）

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