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社會 社會焦點 保障人權

搭捷運慘遭襲胸7分鐘　高中女報警逮癡漢：他喘息聲很噁心

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲高中女學生搭捷運慘遭鹹豬手襲胸，自責沒當場揭穿。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

有性侵前科的北市1名葉姓男子，2021年搭捷運時涉以斜背的掀蓋式包包遮掩鹹豬手，趁人多之際貼近1位高中女學生恣意摸胸，還得意忘形地不斷發出喘息聲，女學生隱忍7分鐘快炸鍋，脫困後見到家人才崩潰痛哭，報案時很自責沒鼓起勇氣當場揭發，葉男到案一概否認，台北地院審理2年多，勘驗車廂監視畫面認定葉男犯行屬實，依強制猥褻罪判刑9月，可上訴。

本案發生於2021年5月間的下班時段，年約40歲的葉男在台北捷運文湖線大直站，尾隨當時17歲、綁著馬尾穿制服的女學生上車，趁人潮擁擠刻意面對面貼近女學生站立，接著假裝用斜背的掀蓋式包包隔開彼此，右手卻藏在包包外蓋下方，伺機頻頻觸碰女學生胸部。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲葉姓癡漢搭捷運涉利用背包遮掩鹹豬手，貼身對高中女學生襲胸。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

女學生起初僅覺得人多很擠、胸口不舒服，但很快就察覺胸前的壓迫感會游移，甚至還有搓揉的動作，她被人群困住躲不開，定睛細看，赫然發現面前這男子的背包冒出1個黑黑的東西在碰觸她胸部，再仔細觀察，竟然是男子用類似黑色毛帽包起來的鹹豬手，正對她揩油。

當時列車已抵達下1站的松山機場站，被輕薄約3分鐘的女學生趁到站旅客上下車之際，趕快走到人比較少的位置，但葉男如影隨形，再度面對女學生站立，續以相同方式襲胸，更得意忘形地不斷急促喘息，接下來2站約4分鐘車程，女學生作噁感幾乎快爆炸，終於在抵達南京復興站之前，她怒拍葉男的髒手並瞪視，葉男才縮手並於到站後落跑。

女學生等家人趕來保護，頓時崩潰痛哭，報案時更自責沒當場叫出聲揭穿葉男惡行，也來不及用手機拍下葉男容貌，但她堅稱自己說的都是真的，尤其葉男猥褻時一直喘氣的聲音，讓她非常焦慮，只想遠離。

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高中女學生指控葉姓癡漢不但襲胸，還一直發出急促喘息聲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

具有碩士學歷、從事網路寫作的葉男，被警方循線從人海裡查獲到案，他矢口否認女學生的指控，聲稱當時2人保持至少1個手掌的距離，他沒碰到女學生全身任何部位，用右手壓住包包是避免晃動撞到人，絕非藉此遮掩鹹豬手，至於跟著女學生變換位置「只是想看著她」。

本案因無證人，法官藉由勘驗捷運站與捷運車廂監視畫面拼湊，雖沒直接錄到葉男非禮舉動，但女學生所說的案情幾個重要走位，都清楚呈現在影像裡，包括女學生死死地盯著葉男下車離開的模樣，且葉男提早數站下車，搭反方向列車回上1站，再重新搭下1班車回家，卻辯稱原因是「當時突然想下車」，法官認定葉男就是心虛、企圖藉此躲避追查。

法官指葉男本案猥褻女學生長達約7分鐘，並非短暫的瞬間碰觸，使女學生受到難以回復的心理創傷，葉男到案辯詞不足採信，且葉男於2009年間，在捷運站前尾隨落單女子到住處樓梯間強抓胸部，被依強制猥褻罪判刑6月定讞，卻涉再犯本案，可見素行不佳且毫無悔意，依成年人故意對少年強制猥褻罪判刑9月，可上訴。

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