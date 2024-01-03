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台中妹遭惡狼強闖租屋處性侵！鄰居聽求救聲「關掉電視」假裝不在

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花遭到惡狼闖入租屋處性侵，嚇得向鄰居求助，結果對方關掉電視假裝不在。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名妙齡正妹小花（化名）先前與朋友外出唱歌，凌晨回家時竟遭楊姓男子尾隨、侵犯，嚇得她立即向隔壁鄰居求救，沒想到鄰居聽到敲門聲竟直接關掉電視，讓她只能繼續逃跑，最後逃出大樓才成功獲救。台中地院審理後，判楊男1年10月有期徒刑、高院近日駁回楊男的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2021年1月間與友人外出唱歌，一行人狂歡到凌晨才散場，而她也搭乘計程車返家，回到位在7樓的租屋處。

小花在電梯裡碰到楊男，對方告知「我也住在同一樓」，於是她沒有起疑，直接按下電梯按鈕。沒想到回家準備關門時，楊男突然伸手推了進來，接著將她壓在床上、伸出狼爪逞慾。

小花嚇得驚喊「你是誰，我不認識你」，並且不斷反抗，過程中推開對方、衝出家門向鄰居求救。豈料在求救以前，鄰居家內有電視響聲傳出，而小花敲門以後，電視卻突然關掉、變得完全沒有聲音、也沒有任何反應，她也再度被楊男拉回房內性侵。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花遭到惡狼闖入租屋處性侵，嚇得向鄰居求助，結果對方關掉電視假裝不在。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小花費盡九牛二虎之力掙扎，才掙脫了魔爪，並沿著逃生梯一路向下跑，不過當時管理室沒有管理員，她只能離開大樓，向對面某輛車燈亮著的汽車求救，所幸在車主的幫助下，成功回到家，且也有鄰居情侶報警，小花終於得救。

台中地院審理後認定，楊男為逞一己私慾，侵入了小花的住宅，並且透過強迫的手段，對小花做出強制猥褻的行為，嚴重侵害性自主決定權，也妨害居住安寧，造成小花身心靈創傷。

不過，台中地院認為，楊男犯案後坦承罪行，並且與小花達成和解，也給付了部分賠償金額，還算具有悔意，衡量後依照侵入住宅犯強制猥褻罪，判楊男1年10月有期徒刑。楊男對此不服，提起了上訴。高院審理後認為上訴無理由，予以駁回，全案仍可上訴。

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