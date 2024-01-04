史上最強第一人擊敗「俄羅斯方塊」　美13歲少年逼遊戲死當

文／中央社洛杉磯3日綜合外電報導

美國一名少年日前擊敗1984年問世的經典電動遊戲「俄羅斯方塊」（Tetris），迫使遊戲陷入死當狀態，此前，只有人工智慧（AI）才能達到這個成就。

綜合法新社與路透社報導，綽號blue scuti的13歲電玩好手威里斯．吉布生（Willis Gibson）在其他玩家同步線上關注遊戲進展的情況下，成為第一個在任天堂版本的俄羅斯方塊遊戲中讓畫面陷入死當的人。

來自奧克拉荷馬州的吉布生本週在影音分享平台YouTube上傳一支40多分鐘的影片，影片最後吉布生一再興奮驚呼「我的老天！」。

他上氣不接下氣地說：「我感覺不到我的手指了。」

吉布生激動的情緒，與先前35分鐘遊戲過程中幾乎靜止不動、手指迅速滑動搖桿的淡定情況形成強烈對比。

▲1984年問世的經典電動遊戲「俄羅斯方塊」（Tetris）。（圖／達志影像／美聯社）

「俄羅斯方塊」是蘇聯一位軟體工程師的心血結晶，於1984年問世，是一款簡單卻令人著迷的遊戲，玩家必須在一個框框內旋轉並操縱不同形狀的積木、加以結合，並創造出實線，一旦形成一條或多條實線時，積木會自動消除，留下更多空間和時間來處理繼續落下的積木。

隨著玩家闖關等級愈高，積木落下的速度就愈快；長久以來，人們都認為積木落下速度快到人類難以反應的第29關就是最後關卡。

但近年來隨著種種創新舉措，玩家找到方法來讓遊戲繼續進行下去，超越了原先維持遊戲的元老級程式碼的能力。

有那麼一段時間，互相競爭的玩家知道遊戲程式碼在某個階段會出現錯誤，遊戲會隨之停止，不過只有另一台電腦有辦法達到這個境界。

直到去年12月21日，吉布生正在挑戰第157關時，放下一塊積木後，一列積木隨之消失，遊戲也跟著凍結。

404 Media報導，吉布生使用的是一種2021年起流行的「滾動」搖桿技術，能讓玩家在每秒內至少操縱方向鍵20次來移動積木，次數遠遠超越先前熱門的「高速連擊」（hyper tapping）技法。

根據「紐約時報」，經典俄羅斯方塊世界錦標賽（Classic Tetris World Championship）主席克勒門特（Vince Clemente）說：「人類過去從未辦到過。」

「基本上，這在幾年前是大家都認為不可能辦到的事。」