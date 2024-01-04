夢幻工作！跟檢疫犬一起上班　防檢署徵4名領犬員「起薪最高45K」

▲防檢署招募檢疫犬領犬員，起薪3.7萬元起。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為防堵非洲豬瘟，農業部動植物防疫檢疫署在機場、港口嚴加攔查，出動檢疫犬加強查緝。為強化防疫，防檢署將招募4名檢疫犬領犬員，起薪3.7萬元起跳，金門也開出職缺，含離島加給，起薪4.5萬元起跳，即日起至1月31日受理應徵者報名。

負責招募作業的台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會表示，對愛狗人士來說，領犬員是個夢幻工作，每天工時8小時都與防疫犬相伴，工作內容包括接送檢疫犬上下班、帶領檢疫犬進行入境旅客行李、國際貨運及郵包偵測，配合入境航（船）班加強檢查業務，還要學習幫檢疫犬洗澡、剪指甲等基礎寵物美容護理工作。

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防檢署此次開出4個職缺，工作地點包括台北松山機場1名、桃園國際機場2名、金門水頭碼頭1名，並得視實際業務需求調整赴高雄機場、台中機場。月薪3萬7769元起，另有離島加給7700元。

防檢疫協會指出，應徵者需有1年以上工作經驗（工讀可），大專以上學歷，但不限科系；具有汽車駕照且有實際駕駛經驗1年以上；需配合出差及輪班輪休；有服務熱忱、基礎英語能力、擅於溝通表達。此外，因工作內容與狗朝夕相處，應徵者提供的履歷及自傳應詳述「對我國動植物檢疫認知」及「養狗經驗或與狗相處經驗」。

防檢疫協會說明，領犬員需受訓10至12周，受訓日薪1488元，受訓期間經訓練師評估不適任領犬員者將予以退訓，若與所搭配檢疫犬一同通過訓練及結訓測驗者，將發給領犬員結業證書，試用通過者簽訂領犬員工作合約。此外，領犬員係協助防檢署執行檢疫，並不具公務人員資格，但享有勞動基準法規定的基本福利。

有意應徵者可郵遞或電子郵件方式寄至防檢疫協會，郵寄地址：台北市中正區和平西路一段120號7樓；電子郵件信箱：qddt23510262@outlook.com，洽詢電話：02-2351-0262。詳情可上網查詢。