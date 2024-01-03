取消7天隔離！毛小孩返國「有條件」免檢疫　最快春節後上路

▲防檢署放寬規定，犬貓返台只要符合規定，可免隔離檢疫。（圖／翻攝防檢署桃園分署官網）

記者楊惠琪／台北報導

民眾攜帶從國外飼養的犬貓返台，可望免隔離檢疫7天，就可以直接跟飼主回家。農業部防檢署近日預告修正「輸入應施檢疫物檢疫準則」，放寬檢疫條件，只要在輸入前180天前抽血檢測是否具狂犬病抗體，並在120天前提出申請且經認證，抵台即可免隔離檢疫。此修正將預告至1月10日，預計最快農曆年過後發布施行。

根據現行「輸入應施檢疫物檢疫準則」規定，除了11個非狂犬病疫區國家和地區外，從其餘國家攜帶犬貓入境，都要到防檢署的檢疫站隔離7天，但以往不時傳出，因檢疫隔離環境差，有寵物在隔離期間生病、死亡事件，有民眾在公共政策網路參與平台提案，只要犬貓在海外取得相關檢疫與健康證明，希望能「取消寵物入境隔離」或是「全面改為居家隔離」。

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防檢署指出，考量犬貓為伴侶動物且近年輸入大幅增加，各界期望能以更靈活的方式來管制疫病輸入風險，因此，在防堵狂犬病的前提下，修正「犬貓輸入檢疫條件」，未來只要是從狂犬病疫區輸入仍需隔離7日，但符合3種條件之一者，可申請免隔離。

防檢署說明，以往規定犬貓離台前，經抽血檢驗合格出境，若90天內再輸入抵台，即可免隔離檢疫，新修正條文放寬為1年內返台即可免隔離；此外，另新增只要在入境前180天至1年前，取得狂犬病抗體血檢報告，並120天前提出犬貓輸入檢疫申請，但血檢報告須經輸出國檢疫單位認可，或由檢測實驗室直接提供資料給國內檢疫機關。符合上述3項條件之一，即可免隔離檢疫。

防檢署表示，新修正條文已完成國內預告期程，國際預告至1月10日，若無重大反對意見，將接續辦理法規公告作業，約需要30個工作天，預計最快2月下旬農曆年過後就會發布施行。