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社會 社會焦點 保障人權

正妹荷官性感耶誕裝迎客！台中大型賭場被抄　23人狼狽被抓

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

台中市警方近日破獲一起大型賭場，該賭場隱身在便利商店地下1樓，賭客聚集在這玩百家樂、德州撲克，警方攻堅進門時，4名身穿性感耶誕裝的辣妹荷官嚇得花容失色，警方逮捕10名工作人員及13位賭客，依法送辦。

▲▼ 台中市警局破獲一家隱藏在地下室的大型賭場 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市警局破獲一家隱藏在地下室的大型賭場，女荷官穿著性感耶誕裝被逮。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

台中市警局第二分局為淨化選前治安，特別針對轄內高樓林立特性，恐有潛藏詐欺、網路賭博機房、實體大型賭場等，執行清源專案3.0清查，發現轄內文心路一棟大樓內，以1樓便利超商做掩護，租用地下1樓，作為大型百家樂和德州撲克賭博場所，並雇用8、9年級美女穿著火辣耶誕裝擔任荷官，甚至怕賭客違停被取締，還承租3個停車位，並以3輛房車接送賭客，以此方式躲避警方查緝，經營非法大型賭場。

▲▼ 台中市警局破獲一家隱藏在地下室的大型賭場 。（圖／記者許權毅翻攝）

全案經第2分局蒐證後，於去年12月底除向台中地方法院聲請搜索票前往查緝外，並申請保安警察大隊特勤中隊警力6名到場支援破門攻堅，當場逮捕賭場45歲郭姓負責人、把風員工1名、櫃檯會計1名、現場員工3名、荷官4名等共10人、賭客13位，合計23人，並查扣撲克牌、籌碼、骰子、賭資30萬元等證物，詢後分別依賭博罪移送法辦及依社會秩序維護法裁罰。

▲▼ 台中市警局破獲一家隱藏在地下室的大型賭場 。（圖／記者許權毅翻攝）

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