高雄男開C300揪心儀對象車上吸K菸　紅線違停遭盤查糗了

▲黃姓男子開著賓士C300違停遭警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（39歲）3日晚間零時許，開著賓士C300轎車臨停在小港區某家超商前，引來巡邏員警盤查，黃男一打開車窗就飄出濃濃K菸的味道，員警在車上搜出咖啡包、FM2和大麻等毒品，警方調查發現，原來黃男想要追求同車的陳女（31歲），因此主動去載她回家，還提供K菸免費抽，返家時卻意外違停，讓吸毒犯行露餡。

▲警方在車內查到毒品和文青書籍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

小港分局小港派出所長陳宗靖、警員余宗翰3日凌晨零時許巡邏時，巡經小港區平和路某處超商前，發現一台賓士C300黑色轎車紅線違停，立刻上前攔查，駕駛黃男子打開車窗後就散發出濃厚毒品味道，他下車後主動交付副駕駛座下方之K盤，還辯稱毒品都吸完了。

不過所長陳宗靖不為所動，經過搜索後，果然在車內發現愷他命、大麻等毒品，於是將黃男和同車的陳女帶回偵辦。

▲警方在黃男車上查獲毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查時，黃男辯稱忘記車上放有毒品，聲稱是朋友所託，他因為想追求陳女，所以自告奮勇跑到屏東去載陳女返回高雄，並在車後座放上「行為暗示心理學」等4本書，營造自己是文青的形象，再以摻有K他命之香菸無償提供陳姓女子在車上吸食，藉以贏得陳女好感，全案詢後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。