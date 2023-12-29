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社會 社會焦點 保障人權

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中一名駕駛賓士的男子昨(28日)下午在一所國中旁違規停車，現場學生發現後拿起手機拍照，未料賓士男因此被惹怒，持木棒下車作勢要毆打學生，還一度駕車朝著等候公車的學生們衝撞，嚇得許多學生大哭尖叫逃開。全案曝光後警方立即介入調查，昨夜已率先將該名駕駛賓士的陳姓男子(45歲)帶回，初步了解，陳男坦承近日公司壓力大，且當時學生拍他車門還對著他拍照，才會因此失控；全案訊後依公共危險、恐嚇罪偵辦。

▲▼台中賓士男違停遭提醒，竟駕車朝著等公車的學生們衝撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳男昨夜遭警方帶回訊問。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

初步了解，陳姓男子也是學生家長，昨下午開著賓士車到該校準備接孩子放學，但卻將車違規停放在公車停靠區且並排停車擋道，導致其他家長無法通行；現場另名14歲的國中男學生見狀後拿出手機拍照，陳男因此勃然大怒，持木棍下車要找該國中生理論。當時在校門口的學校生教組長詹男發現後立刻上前制止暴行，並支開雙方。

陳男遭勸離後情緒仍十分激動，隨後跳上賓士車，挑釁要該名國中生「過來」，甚至放話「不然等等開車撞死喔！」之後怒吼「前方的通通閃開，不然被撞道你家的事情」，隨即駕車往校門口人行道加速行駛，朝著等公車的學生們衝撞，嚇得孩子四散尖叫逃離；隨後陳男又再度倒車衝撞，離譜過程全被學生拍下。

畫面曝光後，市議員蕭隆澤痛批「實在太誇張，此風不可長！」警方也立即介入調查，循線將涉案的陳男帶回偵訊。初步了解，陳男供稱當時到學校接孩子放學，自己從事輕隔間工程，因最近公司人員及資金調度壓力大，加上當時學生拍他車門、還拿手機朝著他拍照，才會情緒失控。

警方表示，近日將編排警力加強校園安全，同時也將請該校生教組長及學生到派出所製作筆錄釐清案情，全案將依公共危險、恐嚇罪偵辦。

▲▼台中賓士男違停遭提醒，竟駕車朝著等公車的學生們衝撞。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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