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社會 社會焦點 保障人權

董座砸1.62億買豪宅卻氣到上法院　全因女代銷為賺獎金做這事

▲▼房子,買房,豪宅,走廊。（圖／Pixabay）

▲北市戴姓女子為某公司建案銷售業務，她為賺取佣金，竟私自折讓3400萬給韋姓買家，以次賺取60萬元獎金。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市戴姓女子受僱於某建設公司，負責銷售大安區豪宅一級戰區新建案。豈料，韋姓買家相中某戶型，戴女竟私自折價3400萬元，並稱「公司要求契約書載明成交金額為1億6200萬元，後續差額會折讓」致韋誤信購屋，戴也賺到60萬元獎金，事後韋未拿到退款對建設公司提告，公司因此發覺，則對戴女提告。士林地檢署偵結，依背信罪將戴女提起公訴。

起訴指出，戴女從2002年任職該公司建案銷售，2021年2月她負責賣大安區某豪宅建案，該建案除有仁愛路燙金門牌外，且離捷運忠孝新生站不到百公尺，吸引不少科技業、投資公司買方。

然而，某投資公司韋姓董事長相中該建案某樓層，戴女明知自己無權限決定建案折讓價金，且未經長官等人同意，竟為銷售順利以賺取佣金，竟與韋男約定以買賣價金1億6200萬元，於房地總價內折抵3400萬元價額，並簽署買賣契約書，以順利成交，賺取52萬734元獎金（獎金60萬，扣除稅款、二代健保）。

事後，韋未取得折讓價款3400萬元，向台北地院對該公司提起民事給付款項訴訟，該公司才發現戴女所為。台北地院審理後，認協議雖是由戴女無權代理，但應由該公司負表見代理之責，依約定，建設公司應給付折讓款3400萬給韋姓買家。

士林地檢署偵辦時，戴女否認背信犯行稱，交付房屋價金折讓協議書時，有向韋表示公司未答應折讓價格，但對方急於辦理銀行貸款及入住，所以才逕自匯款，且按公司售屋慣例，未於代銷公司售出，而由自己公司2銷的房屋均會折讓銷售價格，故公司將空白價金折讓協議書交給業務保管，折讓金額也是由韋要求填寫，若公司不同意折讓，應不予過戶房子並返還買賣價金，但公司後續也未介入處理。

檢察官經查，發現戴女對售屋買賣程序、讓價必然有一定程度了解，然而戴女領取銷售獎金也是以成交價1億6200萬元計算，若戴女認該屋因讓價金額未達協議而未成交，應主動將曾簽署價金折讓協議金額告訴公司，並退回所領取佣金，卻遲至韋提出民事告訴，才告知公司折讓價金事實，故不採信戴女所辯。

韋男也表示，當時買屋時，議定成交金額為1億2800萬元，戴女卻告訴他公司財務要求應在買賣契約書載明成交金額為1億6200萬元，後續差額等到房屋登記完成後再折讓，而戴女卻以多種不同說法遞延該退款，導致未取得退款，才提起民事訴訟。

同時韋男提出與戴女LINE對話，戴女曾稱怕被國稅局認定作假、工程修繕未結案等為由拖延退款，還謊稱公司要分3次退款，並要將折讓單更換成3張。

檢方根據房地買賣契約書、價金折讓協議書等，依背信罪將戴女起訴。至於，公司認戴女另涉詐欺、偽造文書，根據證人指出，公司大小章均由另名保管人保管，業務要求簽約房屋時，會向保管人申請借出大小章，足認被告是經公司概括授權使用印章，難認有偽造文書犯意，而售屋獎金也是公司規定，並無施用詐術行為，應為不起訴處分。

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