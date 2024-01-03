郭倍宏喊話放了後援會長陳乃靜　法院仍裁定延押2個月

▲立委候選人郭倍宏（右）的後援會總會長陳乃靜（左）遭延押2個月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市第六選區立委候選人郭倍宏的後援會總會長陳乃靜，去年11月初因涉及鴻海創辦人郭台銘全民連署的賄選案，遭到羈押禁見，如今羈押期即將屆滿，郭倍宏今（3）日在臉書喊話希望放了陳乃靜，高雄地院下午仍裁定延押2個月。

雄檢的黑金專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇是在查獲民眾涉嫌違反總統副總統選舉罷免法的連署行賄案件，經訊問相關被告、證人並檢視相關證物後，發現陳乃靜和另外兩名陳姓男子以每份500元向不特定民眾蒐購連署書，清查9月底至10月間至少已經蒐購上千份，因此向法院聲請羈押3人獲准。

在收押的3人中，陳乃靜曾以無黨籍身分當選市議員，後來未爭取連任成為地方重要的操盤人士，在藍綠陣營都有一定交情，今年的立委選舉中，他還擔任喜樂島聯盟立委參選人郭倍宏的後援會總會長，因此被收押引發關注，郭倍宏更是多次發聲聲援。

郭倍宏今日在臉書上發文指出，只剩10天就要投票了，既然有人放空氣說某候選人躺著選就可以當選，那就不要怕，把他的後援會總會長陳乃靜放了吧，否則只是落實了「法院是他們開的」的說法。

不過郭倍宏的喊話顯然沒有奏效，高雄地院今日下午召開延押庭，法官仍裁定陳乃靜延押2個月，可抗告。