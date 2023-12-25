郭台銘連署賄賂案延燒！屏東縣議長周典論遭搜索　屏檢證實了

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

國民黨屏東縣議長周典論住處兼辦公室今(25日)清晨遭檢調搜索，周也遭帶回約談，震撼地方政壇；外界猜測，恐與先前郭台銘連署案有關。稍早屏檢證實，綜合案件事證後，認為周典論也涉案，因此今執行搜索，目前相關事證持續釐清偵辦中。

鴻海創辦人郭台銘先前參選2024總統，在全台各地展開連署，周典論當時表態挺郭，還傳出替郭宴請地方里長。不料事後卻傳出地方人士以每張新台幣200元價格收購連署書，檢調獲報後展開偵辦，並於10月26日查獲陳嫌等3人涉嫌對連署人交付賄賂，因此將3嫌逮捕，並聲押禁見獲准。屏檢持續溯源偵辦，發現潮州鎮長周品全也捲入其中，於11月19日向法院聲押禁見獲准。

本案在羈押4人後，屏檢持續追查，結合案件事證後，赫然發現身為屏東縣議長的周典論也涉嫌其中，因此向屏東地院聲請核發搜索票獲准後，於今清晨指揮調查局南機站、高雄市調查處前往其住處及辦公室執行搜索，並將周典論帶回約談，目前相關事證持續釐清偵辦中。

屏檢強調，選前倒數計時的時刻，檢方偵辦選舉不法之作為將持續強化，力求遏止任何透過金錢、暴力等手段影響選舉公正性之不法行為，落實選賢與能。