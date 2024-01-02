大湖採草莓遇險！2車等紅燈遭廂型車猛撞畫面曝　命危女救回心跳

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

省道台72線苗栗東西向快速道路今(2)日下午3時許發生追撞車禍，一輛廂型車追撞前方停等紅燈，要去大湖採草莓的2輛自小客車，造成3人受傷，其中1名女性乘客命危送醫後救回，事發當時的畫面也曝光，至於車禍發生原因，有待警方進一步調查釐清。

▲ 苗栗台72線2車等紅燈，遭後方廂型車猛撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方指出，台72線20公里處2日下午3時許發生ㄧ起自小客車追撞前方停等紅燈車輛之交通事故，事故造成4人受傷。初步調查24歲溫男駕駛自小客車，由台72線西往東沿內側車道行駛，行經事故地點疑未注意車前狀況，追撞36歲管男駕駛同向停等紅燈之自小客車，再推撞前方由47歲陳男駕駛之自小客車，事故造成3輛車多處毀損、4人受傷，其中有3人送醫治療，3名駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

▲肇事駕駛驚魂未定、相當懊惱。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，肇事的廂型車，從後龍出發要去大湖載草莓，車上只有駕駛一人，先追撞銀色自小客車，再追撞黑色自小客車，被追撞的2輛自小客車都是從新竹出發要去大湖採草莓，都是同一家公司的同事，相關當事人資料還警方還在了解中。

▲▼苗栗縣東西向快速道路2日下午發生追撞車禍，３人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

院方指出，管男額頭擦傷、雙肩疼痛，目前進行檢查中；45歲吳姓女乘客，命危入院，目前已救回，陸續進行相關檢查及治療；第3位女性尚未確認資料，額頭擦傷、昏迷入院，目前進行相關檢查及治療。