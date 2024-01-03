金世正搭機離台！拎「臺南400」伴手禮出關　親民行銷台灣



▲ 金世正今離台時，手裡拿著台南市長黃偉哲送的伴手禮上機 。（圖／翻攝金世正IG、黃偉哲臉書）

記者吳佩蓁／台南報導

靠著韓劇《社內相親》在台灣爆紅的韓國女星金世正，日前來台擔任台南跨年表演嘉賓，與周興哲合唱《永不失聯的愛》，夢幻合體讓歌迷又驚又喜，沉醉2人甜蜜歌聲中。台南市政府在晚會前，特地送給參加歌手「臺南400」伴手禮，金世正昨（2日）搭機離台時，就被粉絲拍到提著「臺南四百」伴手禮袋子離台，成功行銷台南。

▲▼金世正聽到伴手禮中有台南啤酒舉起大拇指比讚。（圖／翻攝黃偉哲臉書）



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今年台南市跨年晚會找來金世正、VERIVERY、卡莉怪妞等海外明星擔任表演嘉賓，市府12月30日在台南舉辦歡迎記者會，記者會上，市長黃偉哲事前做好調查，得知金世正喜歡在工作之後小酌一杯，他準備了古都400年限定版的啤酒，讓金世正開心大笑：「好吃好吃（中文），我本來就知道高粱酒很有名，然後啤酒也很有名，（收到禮物），我現在感到更幸福了！」其他伴手禮還有擔仔麵、蝦餅、洋香瓜、古早味蛋糕、各式經典好料。

昨日金世正搭機離台，網友就捕獲她手裡提著「臺南400」伴手禮，紙袋上大大寫著「臺南」，間接成功行銷台南。