　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金世正搭機離台！拎「臺南400」伴手禮出關　親民行銷台灣

▲▼ 金世正日前來台參加台南跨年晚會，離台時手裡拿著台南市長黃偉哲送的伴手禮上機 。（圖／翻攝金世正IG、黃偉哲臉書）
▲ 金世正今離台時，手裡拿著台南市長黃偉哲送的伴手禮上機 。（圖／翻攝金世正IG、黃偉哲臉書）

記者吳佩蓁／台南報導

靠著韓劇《社內相親》在台灣爆紅的韓國女星金世正，日前來台擔任台南跨年表演嘉賓，與周興哲合唱《永不失聯的愛》，夢幻合體讓歌迷又驚又喜，沉醉2人甜蜜歌聲中。台南市政府在晚會前，特地送給參加歌手「臺南400」伴手禮，金世正昨（2日）搭機離台時，就被粉絲拍到提著「臺南四百」伴手禮袋子離台，成功行銷台南。

▲▼ 台南市長黃偉哲送上伴手禮給金世正 。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲▼金世正聽到伴手禮中有台南啤酒舉起大拇指比讚。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台南市長黃偉哲送上伴手禮給金世正 。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

今年台南市跨年晚會找來金世正、VERIVERY、卡莉怪妞等海外明星擔任表演嘉賓，市府12月30日在台南舉辦歡迎記者會，記者會上，市長黃偉哲事前做好調查，得知金世正喜歡在工作之後小酌一杯，他準備了古都400年限定版的啤酒，讓金世正開心大笑：「好吃好吃（中文），我本來就知道高粱酒很有名，然後啤酒也很有名，（收到禮物），我現在感到更幸福了！」其他伴手禮還有擔仔麵、蝦餅、洋香瓜、古早味蛋糕、各式經典好料。

昨日金世正搭機離台，網友就捕獲她手裡提著「臺南400」伴手禮，紙袋上大大寫著「臺南」，間接成功行銷台南。

ET快訊
唐志中婚後與妻起激烈衝突！　失控「推她進浴缸」
2女兒遭地震活埋　爸爸握著「冰冷手」顫抖：很痛對吧
日航爆炸乘客「跳下滑梯」！　逃生畫面曝光
王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！當兵收死訊太激動　遭軍
2泰女跟團來台旅遊　行李箱裝「上億元」海洛因
直擊／「最美里長」陳紫渝比3支持！　民眾激動伸手、跳起擊掌侯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女兒被台男追求！陸媽喊「台灣薪資高」：聘金要多點

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

金世正搭機離台！拎「臺南400」伴手禮出關　親民行銷台灣

台11線41k~42k施工機動交管　1／8至1／20單線雙向通行

百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店　用旗袍漢服帶你穿越時空

蔡正元再PO論文稱高端佐劑有毒！羅一鈞痛斥「這疫苗學ABC」別誤信

她一早上班「好幾人退LINE群組」！全場秒懂：寧不拿年終

求歡狂被拒「人妻外食染菜花」治療後又復發：如何請老公去檢查

台灣燈會主燈、小提燈亮點曝！「小龍包」背身上還能「吐零食」

飛機事故多在這2時機！機師父告誡女兒注意「3件事」：決定生死

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

女兒被台男追求！陸媽喊「台灣薪資高」：聘金要多點

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

金世正搭機離台！拎「臺南400」伴手禮出關　親民行銷台灣

台11線41k~42k施工機動交管　1／8至1／20單線雙向通行

百年洋樓風華再現！全國首家洋樓賣店　用旗袍漢服帶你穿越時空

蔡正元再PO論文稱高端佐劑有毒！羅一鈞痛斥「這疫苗學ABC」別誤信

她一早上班「好幾人退LINE群組」！全場秒懂：寧不拿年終

求歡狂被拒「人妻外食染菜花」治療後又復發：如何請老公去檢查

台灣燈會主燈、小提燈亮點曝！「小龍包」背身上還能「吐零食」

飛機事故多在這2時機！機師父告誡女兒注意「3件事」：決定生死

挺過疫情及景氣寒冬　港務公司去年營收年增6％再創新高

女兒被台男追求！陸媽喊「台灣薪資高」：聘金要多點

狂賣180萬輛！特斯拉蟬聯2023電動車龍頭　第2名只差23萬輛緊追

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

大學特殊選才陸續放榜 　明道中學技術高中部9學生上榜

圖／屏南17鄉鎮響應「美德站出來」　鄉親潛水、站上SUP力挺徐富癸

快訊／不是黃萬隆！　台北戰神許皓程接代理總教練

華為余承東談今年展望：加速推動鴻蒙系統應用

英德美「在路上」半天衝逾400萬次觀看　拍攝幕後曝光

金門酒廠攜手冠軍教父打造Kinmen Fizz潮味酒譜！串聯全台50酒吧演繹不同風情

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

生活熱門新聞

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

快訊／09:43花蓮縣豐濱鄉規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

注意安全！今年「逢9犯太歲」　年齡層一次看

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

年輕人領錢了！爽拿500元

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

日強震又飛機相撞　台人送暖想捐款

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

更多熱門

相關新聞

金世正撩周興哲：聽你歌聲暖了起來

金世正撩周興哲：聽你歌聲暖了起來

「新世代創作天王」周興哲率師妹鄭心慈、張語噥奔南台灣，在台南不同現場跨年，哥哥周予天則獨自往第一道曙光之地東台灣而去，參加花蓮跨年晚會。周興哲首度和《社內相親》金世正合體演唱《永不失聯的愛》，吸睛度破表。

金世正跨年「親切舉動」太圈粉！徐凱希：我受寵若驚

金世正跨年「親切舉動」太圈粉！徐凱希：我受寵若驚

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！

直擊／金世正昨還在南韓頒獎　躲暴雪奔台南爆吃水果：我餓了～

直擊／金世正昨還在南韓頒獎　躲暴雪奔台南爆吃水果：我餓了～

關鍵字：

金世正台南跨年晚會台南市

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本強震「報應來了？」主播下場慘

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面