　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！　天王周興哲全台獨家獻唱

▲台南好YOUNG跨年晚會將在31日晚上6時登場，不僅有台灣人氣歌手，還有「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等，保證全台唯一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南好YOUNG跨年晚會將在31日晚上6時登場，不僅有台灣人氣歌手，還有「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等，保證全台唯一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南好YOUNG跨年晚會將在31日晚上6時登場，今年跨年晚會卡司陣容堅強，不僅有台灣人氣歌手，還有「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等，值得歌迷關注的是，持修第一次參加跨年演唱就獻給台南，而且金世正、周興哲更預告有精彩神秘演出，保證全台唯一！

▲台南好YOUNG跨年晚會將在31日晚上6時登場，不僅有台灣人氣歌手，還有「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等，保證全台唯一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新聞及國際關係處表示，今年跨年演唱卡司豪華，30日晚綵排即吸引大批歌迷及市民圍觀，現場氣氛熱烈有如小型演唱會。今晚估計將湧入高達18萬人，市警局特別增派警力強化治安、交通、防踩踏等勤務，同時活動前出動防爆犬，及派員持金屬探測器實施場檢，確保安全滴水不漏。

台南市長黃偉哲也特別提醒參加跨年晚會的民眾，務必注意做好保暖措施，並攜帶雨衣型雨具，以免天氣影響跨年歡樂的心情。民眾也可選擇在家線上收看，電視頻道部分有TVBS歡樂台( 42台)、中華電信MOD/中華電信Hami Video，網路部分TVBS NEWS YT頻道、台南Today臉書、市長黃偉哲臉書均有直播。

▲台南好YOUNG跨年晚會將在31日晚上6時登場，不僅有台灣人氣歌手，還有「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞、韓流女神金世正、韓國新生代男團VERIVERY等，保證全台唯一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：
台南好Young跨年晚會
時間：12/31晚上18:00-01:00
地點：永華市政中心西側廣場
金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。

南瀛跨年晚會
12/31晚上19：00-00：00
地點：新營南瀛綠都心公園
艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、林逸欣、張雅涵、張庭瑚、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。
官方網站：https://tainanyoung.com.tw
粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec

ET快訊
台大名醫強吻藥廠女助理！　拿百萬和解不成遭判刑
墾丁大街15人大亂鬥！瘋狂砸賓士　追撞1人慘死
為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃
李帝勳《模範計程車2》奪大賞「獻給李善均」被罵翻！　網：好諷
睽違10年！「黃色小鴨」重磅回歸高雄
快訊／YTR瘋女人Apple結婚了！　甜嫁交往1年男友
施明德傳病危急需輸血！　最新病況曝
31歲工程師為救兒雙雙溺斃！　阿公悲赴殯儀館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！　天王周興哲全台獨家獻唱

花蓮市清潔隊新車上路！增購5輛垃圾車　農曆春節前全到位

農園通過慈心有機栽培認證　黃敏惠市長期盼打造有機家園

嘉義市元旦連假定時定點21處收運　垃圾清運不中斷

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線　獲全國第一績優路線

嘉義市電子票證免費搭公車　優惠到2024年6月30日

一通電話服務就來！花蓮1966長照專線　照管專員即時訪視協助

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

被關進冷凍庫如何自救？　尋找「綠色裝置」用力砸它

吳慷仁讀唇語「握拳忍氣」無聲吶喊：啊～　和陳澤耀拿雞蛋砸鄧金煌..愛的反轉

彭于晏聽女粉告白「嚇到跌坐」XD　他「我還單身」反撩：為什麼有男友

厄瓜多少年裝炸彈「30秒引爆」　當場炸斷手腳慘亡

2大胃王開箱鐵板燒全品項！　嗑光排餐＋免費狂續40盤菜

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

台南跨年金世正、卡莉怪妞雙女神登台！　天王周興哲全台獨家獻唱

花蓮市清潔隊新車上路！增購5輛垃圾車　農曆春節前全到位

農園通過慈心有機栽培認證　黃敏惠市長期盼打造有機家園

嘉義市元旦連假定時定點21處收運　垃圾清運不中斷

感謝對農業的貢獻！花蓮表揚72名農民楷模23個輔導單位

彰雲嘉首件公辦都更招商成功　嘉義市垂楊路、吳鳳北路口將蓋大樓

「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線　獲全國第一績優路線

嘉義市電子票證免費搭公車　優惠到2024年6月30日

一通電話服務就來！花蓮1966長照專線　照管專員即時訪視協助

新年通通漲價了！佳德鳳梨酥「每顆貴1元」　小潘蛋黃酥調漲1顆40元

花蓮南區橋樑脫胎換骨！玉長大橋5.2億復建動土　2025年底完工

38歲C羅59場狂進54球！　預約2023年度世界最佳射手

強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

跨年完就脫單！「5星座」桃花開了　將掀起愛情高潮

GD驗證事必歸正「律師團笑著解散」　韓網應援：謝謝你撐下去

一句「看三小」引爆！15人墾丁大街亂鬥　賓士、機車競逐釀1死

心愛外套被打洞！牙醫媽養4貓只能「量齒距追兇」　結果讓她傻眼

為國三生默哀！　網友號召1／6立法院快閃活動「別讓悲劇重演」

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

地方熱門新聞

蔡英文三度南下站台莊競程、江肇國

莊競程五訪水湳市場　合體愛妻當強力吸票機

王義川站台王美惠續留國會

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

綠營工讀生撞傷老婦　傅崐萁暫停競選活動1天

嘉義市政府人事處處長楊景丞接任

嘉義市跨年復刻體育場夜市

嘉義市招考清潔臨時人員錄取率15％

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

阿里山客運166路　113年起轉交嘉義縣公車處經營

嘉義大林鎮種鵝傳禽流感　撲殺12000隻

嘉義縣失智據點佈建率百分百

嘉義民雄如親公共托嬰中心開放招生

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

更多熱門

相關新聞

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

日韓偶像明星台南跨年演出 黃偉哲招待美食

2024「台南好YOUNG」跨年演唱會，31日壓軸登場，今年邀請日本時尚流行教主卡莉怪妞、韓國女神金世正及人氣男團VERIVERY等外籍藝人，市府30日也特地為他們舉辦媒體見面會，市長黃偉哲精選多樣台南著名美食及小吃，要讓他們把最美好的台南帶回家鄉。

直擊／金世正昨還在南韓頒獎　躲暴雪奔台南爆吃水果：我餓了～

直擊／金世正昨還在南韓頒獎　躲暴雪奔台南爆吃水果：我餓了～

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因

台南圓環頂菜粽停業！闆娘曝休息原因

卡莉怪妞抵台南啖牛肉火鍋逛夜市

卡莉怪妞抵台南啖牛肉火鍋逛夜市

台南大型酒店KTV使用侵權雲端伴唱機南檢搜索

台南大型酒店KTV使用侵權雲端伴唱機南檢搜索

關鍵字：

台南金世正卡莉周興哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恆春汽機車行糾競逐自撞　男重傷不治

「交往3年女友」真面目曝光　工程師貸款百萬崩潰

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

割頸乾妹嗆告網友　沈富雄：妳有種來找我

女模杜顏嘉截肢！停更2個月現身…左手沒了

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

少觀所2個月難教化　割頸國中生判刑後送明陽中學

露營區父子溺斃！　妻悲喚2歲兒：他們在找你

割頸案　學生聯絡簿留心得：有多大的仇恨？

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與性病女無套性交」

博恩給外送員小費被質疑業配　前員工吐內幕

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

更多

最夯影音

更多
苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚

苗栗父子溺水不治...妻哭斷腸　業者難過：非開放時間去釣魚
高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

高雄跨年紙板海搶佔位！　竟詛咒「亂移單身一輩子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

被擠出車廂...不慎跌下鐵軌　印度媽趴火車軌「肉身護子」

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

2機車擦撞...男騎士欲報警！　女暴怒當街持鐵棍砸車打人

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

ELLA合體言承旭「身邊最紅的朋友」　13年後再合作...他依舊會放電

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面