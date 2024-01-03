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台東扶輪社捐贈救災裝備　消防員收水帶不用再「靠腰」

▲扶輪社捐贈救災裝備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲扶輪社捐贈救災裝備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來傳出數起消防員在救災出勤時發生死傷的不幸事件，讓社會大眾因此更加關注希望除了訓練技能外也可以強化救災裝備。為此台東縣扶輪社透過關山義消捐贈鏈鋸機和電動捲水帶機給關山消防分隊，收到裝備後的消防員表示以往滅火後在捲收水帶常常會腰痠背痛的情況從此以後就可以降低了。

看見媒體報導打火弟兄平日水裡來、火裡去搶救生命非常具有危險性，國際扶輪社3510地區台東分區代表去年詢問擔任關山義消的友人李峰全打火弟兄是否需要協助。李峰全向關山消防分隊反應民間的愛心善舉，最後決議採購電動鏈鋸機和電動捲水帶機並完成捐贈。受贈的關山消防分隊感謝社會公益團體長期對消防工作的支持，每樣裝備都會妥善應用在出勤救災期盼能快速安全完成任務。

關山消防分隊長賴垣志指出，國際扶輪社3510地區台東分區捐贈關山分隊捐贈電動捲水帶機、汽油用與電動共兩具救災專用鏈鋸。其中小型18V電動鏈鋸機，由於體積小巧，可在颱風天或是路樹倒塌時能放置於救護車上以備不時之需；遇到路樹擋住道路時，能夠迅速切割路樹枝條、開闢通道，有效解決救災與救護車輛行進間的困難。

此外，電動捲水帶機的「利器」加入更可以搭配去年「關山毛豬產銷班」捐贈的水帶清洗機，讓消防人員完成火災出勤後，在清洗乾淨使用後的水帶更有效率地收納，減少腰部長期以來的職業傷害風險。賴垣志說明，每次火災出勤都需要使用多條不同大小的水帶，包括佈線、拖動飽滿水帶等繁重工作，消防人員在這些任務中精疲力竭，這次的捐贈將大大改善這種狀況，提供了更有效率的救災裝備，讓打火兄弟們在救災和災後整理的工作中更加便利。

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