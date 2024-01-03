女兒被台男追求！陸媽喊「台灣薪資高」：聘金要多點

▲在現代社會中，聘金往往只是一個禮數形式。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

在傳統婚禮中，「聘金」是十分重要的習俗之一，在大陸則稱為「彩禮」，通常被認為是一種男方家庭對於婚事滿意程度的體現，金額越大女方也越有面子。就有一名大陸女子表示，媽媽得知姊姊被台灣男生追求後，馬上表示不只要聘禮，還強調台灣平均薪資所得較高，因此必須「要多點！」

原PO在社群平台小紅書上發文，表示姊姊目前有一位台灣追求者，兩人還沒有討論到下一步，某天姊姊突然開玩笑問媽媽：「要不要聘禮？」媽媽則秒答「要」，還強調必須「要多點！」媽媽也進一步解釋索討高價聘禮的理由。

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媽媽表示，首先，台灣的平均薪資高於大陸，如果不能拿多點出來，就代表男方的家境低於平均水平，嫁過去也不會幸福。再者，有了聘禮後，如果遠嫁台灣感覺不幸福，隨時可以離婚回家，這筆錢就用來在老家附近置產，重新過好自己的生活。最後，如果一輩子幸福美滿，那就更好了，這筆錢就留作爸媽去台灣探視女兒的旅費，總之就是先多要一點，怎麼安排都不吃虧。

貼文引發兩岸網友熱議，台灣網友認為，現在人結婚已很少要求男方給聘金，因為很像「賣女兒」。大陸網友多數則表示認同這對爸媽的心理，「女兒遠嫁多要一點保障很合理吧」、「沒錢娶什麼老婆，給不出彩禮是男生的問題」。

不過也有人覺得態度這麼強硬的討聘禮「女兒真嫁出去了才要受苦，會被公婆記恨的」、「要聘禮就先說嫁妝多少啊，總要對等吧」、「彼此互相體諒才能長久，擺明要占便宜人家又不傻」。

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