2024大選誰是「最強第三人」？　黃暐瀚：是蔡英文

▲蔡英文開車影片。（圖／翻攝自宣傳片）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部2日推出「我們一起，在路上」影片，總統蔡英文也在其中，半天就衝逾400萬次觀看。資深媒體人黃暐瀚說，她就是這回選戰的「最強第三人」。

「我們一起，在路上」從蔡英文開著車，與副駕的賴清德對話所展開，影片後段，蔡英文也將這部車子的鑰匙交給賴清德，而象徵副手的副駕駛座上也換成了蕭美琴，代表將與賴清德攜手繼續在民主自由的道路，為了守護台灣而繼續向前。

黃暐瀚指出，自己周一才談到，除了蔡英文，這次選戰，韓國瑜跟黃國昌都是身為「第三人」的大咖，但誰能幫到三組總統副總統組合「更多」？或說「更有效解除危機」？他的答案會是蔡英文。話才講完，昨晚「在路上」廣告推出，傳承、交棒，延續理念，這支4分鐘的廣告，非常脫俗，擺脫傳統政治廣告的老調。淡淡的，但蘊含的情感跟不捨的情緒，卻越看越濃。

黃暐瀚說，看完了「蔡賴蕭」的「在路上」，他也回頭去翻，侯友宜的「堅持」（音樂襯底，講述侯來自基層，當警察保衛人民以及新北市長的歷練）；柯文哲的「看見美好台灣」（主打終結藍綠，讓台灣走出新路，訴求是年輕人做決定，義無反顧拼一次，把國家還給你）。藍綠白，三條路，三則廣告，湊在一起，剛好是「堅持、在路上，看見美好台灣」，不管最後誰當選，台灣都要繼續走下去，也會繼續走下去，一切都是最好的安排。