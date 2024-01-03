連江縣選舉呈「三腳督」廝殺　陳雪生面臨綠白「夾擊」

▲連江縣上屆立委選舉結果。（圖／記者蔡儀潔製圖）

記者蔡儀潔／綜合報導

2024大選進入倒計時，連江縣立委選情部分呈現藍綠白「三腳督」廝殺局面。71歲的國民黨現任立委陳雪生力拚4連霸，將面臨民進黨李問和民眾黨曹爾凱「夾擊」，其中李問屬2度發起挑戰。據悉，連江縣長期由藍營執政，綠營和白營此番主張世代輪替和政黨輪替。

▲ 陳雪生。（圖／翻攝自陳雪生臉書）

具體來看，今年71歲的陳雪生是第8－10屆立法委員，曾於2001年至2009年擔任連江縣第42任縣長，經營地方20多年，基層實力雄厚。

陳雪生日前曾表示，擔任立委以來，秉持「全年無休，電話24小時服務」，只要鄉親有需要，隨時都能聯絡，將繼續為鄉親服務、為馬祖這塊土地打拚。

政見方面，陳雪生提出，推動興建北竿3C機場，配合新（舊）台馬輪運能，增加觀光運量；推動「還地於民」；落實離島建設條例，提昇旅遊品質；推動黃岐北竿經濟生活圈，以觀光倍增10萬人為目標；推動離島經濟自貿區；設立海洋大學分部；解決海漂垃圾，與陸方展開協商等。

▲ 李問。（圖／翻攝自李問臉書）

34歲的李問非馬祖在地人，則曾為民進黨連江縣黨部第一屆主任委員，並曾擔任民進黨發言人、《台北時報》記者等職務。在2020年立委選舉中以大幅差距落敗，得票率占11.19%，不過依然選擇繼續深耕，爭取馬祖鄉親認同。

政見方面，李問提出，設立馬祖直飛高雄航線、爭取馬祖居民飛機票半價折扣；縣立醫院升格中央級部立醫院、台北大型醫院設置馬祖服務櫃台；設立中央級水試所，輔導在地養殖產業；放寬小三通旅客攜帶貨物；解套老酒販賣問題，在地生產合法販售等。

▲民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱。（圖／民眾黨提供）

民眾黨候選人曹爾凱作為政壇新生力量，畢業於國立政治大學政治系，是2022年角逐連江縣長失利的連江前民政局長曹爾元親弟弟。據悉，曹姓在馬祖南竿是第3大姓，在地影響力不容小覷，去年縣長選舉中，曹爾元得票率超過4成。

政見部分，曹爾凱主張，權力輪替常態化；醫療轉診制度化；落實還地於民政策；落實兩岸和平經貿區；落實興建南北竿大橋等。

曹爾凱曾在臉書上發文表示，主張權力輪替常態化，讓既得利益者無法生根茁壯。