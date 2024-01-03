　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺　陳雪生面臨綠白「夾擊」

▲▼2020連江,連江立委,連江縣立委,連江縣選舉。（圖／記者蔡儀潔製圖）

▲連江縣上屆立委選舉結果。（圖／記者蔡儀潔製圖）

記者蔡儀潔／綜合報導　

2024大選進入倒計時，連江縣立委選情部分呈現藍綠白「三腳督」廝殺局面。71歲的國民黨現任立委陳雪生力拚4連霸，將面臨民進黨李問和民眾黨曹爾凱「夾擊」，其中李問屬2度發起挑戰。據悉，連江縣長期由藍營執政，綠營和白營此番主張世代輪替和政黨輪替。

▲▼ 陳雪生。（圖／翻攝自陳雪生臉書）

▲ 陳雪生。（圖／翻攝自陳雪生臉書）

具體來看，今年71歲的陳雪生是第8－10屆立法委員，曾於2001年至2009年擔任連江縣第42任縣長，經營地方20多年，基層實力雄厚。

陳雪生日前曾表示，擔任立委以來，秉持「全年無休，電話24小時服務」，只要鄉親有需要，隨時都能聯絡，將繼續為鄉親服務、為馬祖這塊土地打拚。

政見方面，陳雪生提出，推動興建北竿3C機場，配合新（舊）台馬輪運能，增加觀光運量；推動「還地於民」；落實離島建設條例，提昇旅遊品質；推動黃岐北竿經濟生活圈，以觀光倍增10萬人為目標；推動離島經濟自貿區；設立海洋大學分部；解決海漂垃圾，與陸方展開協商等。

▲▼ 李問。（圖／翻攝自李問臉書）

▲ 李問。（圖／翻攝自李問臉書）

34歲的李問非馬祖在地人，則曾為民進黨連江縣黨部第一屆主任委員，並曾擔任民進黨發言人、《台北時報》記者等職務。在2020年立委選舉中以大幅差距落敗，得票率占11.19%，不過依然選擇繼續深耕，爭取馬祖鄉親認同。

政見方面，李問提出，設立馬祖直飛高雄航線、爭取馬祖居民飛機票半價折扣；縣立醫院升格中央級部立醫院、台北大型醫院設置馬祖服務櫃台；設立中央級水試所，輔導在地養殖產業；放寬小三通旅客攜帶貨物；解套老酒販賣問題，在地生產合法販售等。

▲民眾黨連江縣立委參選人曹爾凱。（圖／民眾黨提供）

民眾黨候選人曹爾凱作為政壇新生力量，畢業於國立政治大學政治系，是2022年角逐連江縣長失利的連江前民政局長曹爾元親弟弟。據悉，曹姓在馬祖南竿是第3大姓，在地影響力不容小覷，去年縣長選舉中，曹爾元得票率超過4成。

政見部分，曹爾凱主張，權力輪替常態化；醫療轉診制度化；落實還地於民政策；落實兩岸和平經貿區；落實興建南北竿大橋等。

曹爾凱曾在臉書上發文表示，主張權力輪替常態化，讓既得利益者無法生根茁壯。

ET快訊
魔獸新東家揭曉！　不是台灣
機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆
羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺　陳雪生面臨綠白「夾擊」

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡英文政府5大青年政策

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

快訊／網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

日學者小笠原分析「最終民調」！賴、侯肉搏對決　柯成選戰關鍵

土城激戰成指標戰區！民進黨首場萬人造勢明登場　蔡蘇賴蕭齊聚

蔡英文開車交棒賴蕭配　「你們一定會開得比我更好」

媽媽市長盧秀燕陪廖偉翔掃街　齊喊未來全力拚捷運藍線

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

日本7.6強震24死!直擊海嘯猛衝 樓塌活埋多人 ｜20240102 ET午間新聞

前職棒球星張誌家驚傳猝逝　母淚崩：去看孩子最後一面

汪東城戰力指數飆升！變身鬼龍　合體陳德修《夠愛》夢回《終極》

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺　陳雪生面臨綠白「夾擊」

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡英文政府5大青年政策

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

快訊／網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

日學者小笠原分析「最終民調」！賴、侯肉搏對決　柯成選戰關鍵

土城激戰成指標戰區！民進黨首場萬人造勢明登場　蔡蘇賴蕭齊聚

蔡英文開車交棒賴蕭配　「你們一定會開得比我更好」

媽媽市長盧秀燕陪廖偉翔掃街　齊喊未來全力拚捷運藍線

沈榮津加持左楠半導體產業　李柏毅承諾助攻高科技育才、攬才

2024龍年限定美妝盤點！SK-II小狐狸聯名粉紅青春露、Valentino白氣墊變珊瑚橘

新冠將現雙高峰！1月中第一波　醫曝2大原因：變異株JN.1很快成主流

「生活需要簡單，社群也是」拒絕無效資訊　時間就該留給喜歡的事物

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

築間轉進興櫃一般板　海外首店1月中旬開幕

連江縣選舉呈「三腳督」廝殺　陳雪生面臨綠白「夾擊」

納達爾傷後復出首戰告捷　情緒激動：深感自豪

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

傳以色列無人機空襲黎巴嫩　哈瑪斯再一高官亡

託運人指責船公司哄抬歐洲線運價　挪威Xeneta表認同

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

政治熱門新聞

網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

暗喻棄保！侯友宜盼集中力量　「侯康配是唯一能打敗賴蕭的組合」

日學者小笠原分析最終民調！柯成選戰關鍵

林楚茵彙整趙少康辯論11大錯誤訊息　外媒也查核發言不實

首場萬人造勢明登場　綠大咖齊聚土城

蔡英文開車交棒賴蕭配

高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡政府5大青年政策

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

違者最重罰200萬！　中選會：1月3日零時起不得發布、散佈民調

盧秀燕陪廖偉翔掃街　力拚捷運藍線

林國春遭爆逼妻離婚　四叉貓狂酸

綠輔選要角：藍白呈現等腰三角　柯不會被棄保

黃：年輕人投票率達85％柯就當選

副總統辯論藍白陣營9大錯假訊息　7行政部門嚴守澄清

更多熱門

相關新聞

莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

選舉最後倒數階段，台中第五選區（北區、北屯區）選情激烈。綠營候選人莊競程今天上午召開記者會，爆料對手國民黨立委候選人黃健豪收到教召令，未參加教召，卻在臉書貼文，昭告中共軍演期間，他收到教召令，意圖讓民眾誤以為他會捍衛中華民國，抨擊黃健豪「說一套、做一套，保衛國家靠嘴砲。」黃建豪對此回應，自己是依兵役法規定，「家庭發生重大事故，必須本人處理者。」免除教召。

張麗善批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

張麗善批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡政府5大青年政策

高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡政府5大青年政策

網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

盧秀燕陪廖偉翔掃街　力拚捷運藍線

盧秀燕陪廖偉翔掃街　力拚捷運藍線

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024連江縣立委2024連江立委2024馬祖立委李問曹爾凱陳雪生

讀者迴響

熱門新聞

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

魔獸新東家揭曉　將效力菲律賓球隊

日本強震「報應來了？」主播下場慘

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

楊紫瓊親上火線「公開嬰兒身份」

機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

更多

最夯影音

更多
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面