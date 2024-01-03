12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

▲小孟老師公開了12星座在2024年的財運排行榜。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

2024年已來臨，新的一年大家擬定好計畫和願望了嗎？想必都希望在新的一年裡平安順遂賺大錢。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也公開了12星座在2024年的財運排行榜，讓你提早對緊接而來的機會做好準備，快來看看你排第幾名！

TOP12 魔羯座：外地之財，減少債務

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今年有機會透過短程出差、國際文化交流或通訊溝通，而得到不少的合作機會。

在外地打拼的旅人，有不少的外地財，另外有些人能因為客戶的信任、婚姻的關係，得到財務方面的支援。魔羯座上半年自信有魅力，投資能有效益，偏財機會也有，但不確定的事也不少，會出現許多不確定或隱藏性的支出，下半年則好壞參半，工作事務可能會順利不少，但會有薪資收入的變化，需提前做好準備，而投資和投機方面則有許多機會，債務問題也有解決方面出現。

TOP11 獅子座：突然變化，偏財運佳

今年職場上會有突然的變化，債務和投資也可能遇到狀況，壓力會增加不小，所以今年大致上會想要在財務求一個穩定就好，幸好部分的人能因為家庭關係而讓財務得到緩解。

上半年，職場生涯可得到擴展的機會，會有金錢合作的可能，還有不錯的偏財運，下半年在職場上會比較積極，會主動參與專案，但卻容易因為人際關係，而讓薪資收入不穩定，幸好個人人氣形象有增加，可以產生足夠的自信來處理財務問題。

TOP10 水瓶座：財務改善，不宜借貸

今年會有不少的財務壓力，可能來自理財規劃不完整、投資目標模糊不清或資金管理不善之類的潛在情況，需多加留意，但有機會受到伴侶或合作夥伴的協助，而有財務的改善，而在事業方面能更顯智慧，收入往好的方向發展。

上半年有望得到家人或家族事業的支持，外來資金比較充足，但要小心過往工作事業方面的麻煩，可能再次出現，而有債務狀況，下半年對自我要求較高，要留意資源方面的管理，同時也要注意家庭溝通，避免衝突，才能減少資源的流失。

TOP9 處女座：減少投機，降低消費

今年會提升不少魅力、形象和自信，很適合人際方面的錢財收入，尤其是溝通交流與事業合作方面，能有明智的表現，可為自己增加不少現金流，只是要小心還是會有合資或共同的資產問題產生。

上半年的家庭財務規劃也要避免衝動性消費支出，更要減少投機性的財務，以免擴大損失，下半年的財務多半會因為工作事業的變動而有所增減，同樣要小心與他人錢財方面的關係。不過有機會發展出意想不到的事業財。

TOP8 雙魚座：財運機會，人際發財

今年自我要求高，對財務會有想改做變化，但在外個人形象和表達上會有壓力產生，可能會影響人際溝通，不過有可能因為伴侶、合作夥伴或客戶的關係，而有不同的財務機會，此外對於國際業務會有獨特見解，能在國際市場有所發揮，收到不同國家的外匯。

上半年很有個人品味和價值觀，人際交流會更廣，能吸引到相符的財務機會，但要小心工作方面的衝動，要謹慎面對薪資問題，下半年的偏財運漸強，可以留意相關的投資。

TOP7 天秤座：留意金錢，開銷較多

今年對於理財觀念有比較強烈的關注，會想要提高財務的穩定和知識，因為在工作或生活日常會有很多財務的不確定性，也許是因為轉職使得薪水不穩，也可能因為生活有很多不必要的花費所引起，更要留意跟他人金錢方面的問題。

上半年可能會有人際交流方面和家庭開銷的財務支出，但工作上會有合作的資金流入，下半年別過度追求投機財，以免希望越大失望越大，另外有可能會出差、旅遊、學習方面的財務花費，需仔細衡量收支。

TOP6 金牛座：收入平穩，交際花費

今年你會有不同的自我展現，想追求不一樣的未來，這會影響財務的收支狀況，可能會採取冒險舉措。

上半年收入狀況平穩，在尋求資金、解決債務方面有不錯的進度，且與國外有關的投資，比較有機會獲利，例如匯率市場，但可能會因為交際應酬而花費不少，下半年會有積極的財務管理，若能減少不必要的支出，可存有更多儲蓄，不過也會花費不少家庭支出，更要留意因為職場方面的改變，影響收入的可能。

TOP5 天蠍座：合作機會，增加收入

今年很懂得展現自己的實力，有助於提高個人品牌價值和財務穩定性，比較適合靠實力得到的收入，若要求偏財的，運勢比較沒那麼順利，要盡量避免，另外會有不少的合作機會，收入自然會提高不少，但也要小心合夥關係或跟他人有錢財上的糾紛。

上半年的求財慾望比較強，積極度也提高不少，能找到不少增加收入的機會，能說服別人投資你，下半年在家庭、感情或合作夥伴方面，有不少的財務狀況。

TOP4 雙子座：交際費用，平衡收支

今年會有不可預期的支出，還有工作方面有不確定的情況，所以平日就要多留意財務情況，部份能因為家庭的投資和工作的效率，而得到額外收入。

上半年能夠因為合作而有不錯的財務效益，職場可能有交際活動費用支出，但好在投資方面可能有獲利，下半年本身的自信提升，做事有效率，若能好好平衡財務收支，有機會達成財務目標。但要留意感情方面的財務支出，還有與他人的債務問題，務必謹慎處理。

TOP3 射手座：薪資增加，財務謹慎

今年會受到家庭方面的影響，財務有多項支出和不穩定情況，需要好好處理，工作的變化也讓薪資有很多意外產生，好在會有不少合作機會，可以讓財務得到緩解機會，另在從事慈善事務方面要量力而為，避免財務受到影響。

上半年會有許多積極的作為，個人形象和自信也增加不少，會有機會改變財務狀況，但要留意投資方面，需要更為謹慎，避免太過自信而有所損失，下半年工作會比較有熱忱，合作機會變多，還能因為伴侶的關係得到不少財務機會。

TOP2 牡羊座：有所獲利，收入提高

上半年會因為投資而有獲利的可能，也能透過學習新技術或參加商業活動，得到不錯的收入，但是職業生涯可能有重大轉變，收入會有不同，下半年可積極理財，投資有機會獲利，有助於達到財務目標，職場交流比較順暢，得到合約的機會增加，收入也跟著提高，但要小心借貸問題，可能會有財務的損失。

TOP1 巨蟹座：遇見貴人，理財獲利

今年有機會因為溝通順利、創作領域而產生財務的機會，也可能因為旅行、學習、法律問題，而產生支出狀況，甚至是因為人際關係所產生的金錢關係。

上半年可由積極的工作，得到不少薪資收入，比如加班或副業，且在團體或朋友圈中，會有財務上的貴人，但有可能因為合夥、合作有較大的變化，因而產生不少資金問題，下半年會比較專注在理財，有機會賺到不少，但要小心衝動的投資行為或投資觀念不正確，才能避免金錢損失，需多加留意。

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