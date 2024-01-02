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長庚科大註冊率再度破98%　培育不被AI取代人才

▲長庚科大註冊率再度破98%

▲長庚科大范君瑜校長體驗AI機器人長照應用。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

教育部公佈112學年全國大學的「註冊率」，共有19所大學的註冊率不及6成的淹水線，更有大學的註冊率連2成都不到，宣告大專校院進入了招生冰河期。長庚科技大學經去年以註冊率98.1%奪得私立大學招生冠軍，今年註冊率再度突破98%，以98.01%註冊率奪得本年度私立大學與私立技專的亞軍。

另外，學生入學後的「就學穩定率」，更以94.87%的成績蟬聯私立技專之冠。長庚科技大學校長范君瑜2日表示，自ChatGPT問世之後，全球掀起了一股AI熱潮，雖然促使產業進步加速，卻也讓許多家長跟年輕學子都很擔心未來畢業後會被AI科技給取代，大學作為業界與科技的先鋒，有義務帶領學生學習不被AI取代的專業能力。

▲長庚科大註冊率再度破98%

長庚科大為培育健康照護菁英人才，早在ChatGPT出現以前，便在課程中結合VR虛擬實境、AR擴增實境等科技，更於去年導入了AI機器人，使學生善用AI等科技工具，與未來職場接軌，提高工作效率。

長庚科技大學為台塑集團旗下的學校，在台塑股利的支持下，無須仰賴學雜費辦學，大學「可用資金」更達到35.3億元，排名全國前九名，在私校退場、欠薪頻傳的現今，可說是羨煞了不少全國公私立大學。

▲長庚科大註冊率再度破98%

▲長庚科大導入了AI機器人，促使學生善用AI科技工具。

此外，長庚科大落實、教學研究並重，以研究帶動教學，與長庚醫院、台塑企業長期進行建教合作，去年長庚科大副校長黃聰龍更是帶領團隊獲得了第二十屆國家新創獎；學校也於2023年蟬聯了亞太暨台灣永續行動獎，以及2023年全球最佳年輕大學排名私立科大第一名的成績，顯示長庚科大在教學研究不輸名校的驚人實力。

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