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朱宗慶打擊樂團創團38年！3年痛苦反思「改版轉型」倒數1千天

▲▼朱宗慶打擊樂團宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。（圖／記者林育綾攝）

▲朱宗慶打擊樂團宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團今（2）日成立38周年，除了對外介紹新進8位團員，也宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期。朱宗慶透露，過去疫情3年加上倉庫失火，這些苦痛帶給他反思、調整的機會，透過「減法學」聚焦在重要項目，並與團員共同蛻變，所幸大家都撐過來了，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。

▲▼朱宗慶打擊樂團宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。（圖／記者林育綾攝）

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▲朱宗慶分享，疫情3年的契機，讓他重新思考並整頓樂團計畫。（圖／記者林育綾攝）

從台灣還沒有「打擊樂」出現，到成團38年並已成為世界級品牌，「朱宗慶打擊樂團」創辦人朱宗慶提到，回顧過去3年多的疫情衝擊，仍待時間回復元氣的情況下，樂團又遭受倉庫火災波及影響重創，這不但使團隊必須一面進行緊急應變、災損盤點、重建規劃等工作；同時也迫使他和團隊直面發展的「根基問題」。

他發現，一味的擴張不一定更好，透過減法學看到，聚焦在重要項目上，能夠有更好的成果。經過一連串的聚焦與重整，將提前啟動「JPG40倒數1000天計畫」，針對作品、人才、舞台機會、觀眾、財務行政、使用空間、國際網絡等面向，設定7年期的目標。

包括興建一個安身立命的所在，雖然覓地、籌款等對現階段來說，是個需要從長計議的龐大工程；但團隊仍希望多方尋求可能性，找到符合專業發展所需的排練場，兼任典藏展示、倉儲與行政辦公空間。

有鑑於此，朱宗慶打擊樂團將成立38周年視為「翻過歷史的關鍵一頁」，正式對外宣告將以「朱團2.0」為目標，在「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺階段的推動下，著手一系列短、中、長期的蛻變行動，傾力爭取社會各界的支持、協助與指教。

▲▼朱宗慶打擊樂團宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。（圖／記者林育綾攝）

▲朱宗慶打擊樂團8位新進團員。（圖／記者林育綾攝）

樂團也一口氣新進8位團員，朱宗慶今日正式對外介紹，新進的8位團員包括：陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、劉昕宜、黃心妤、張倚珮、陳煥梧，平均年齡約22-23歲，十分熱情、早熟、學得快，他笑說「樂團創團時，他們都還沒出生。」

▲▼朱宗慶打擊樂團宣告「JPG40倒數1000天計畫」進入衝刺期，將邁向「朱團2.0」為轉型願景方針。（圖／記者林育綾攝）

▲「朱宗慶打擊樂團」不僅是台灣打擊樂的先趨，也成為台灣面對世界一張有特色的名片。（圖／記者林育綾攝）

樂團也公布了2024年度演出與活動規劃，其中每年三季年度公演，包含已啟售的第一季《駱駝˙獅子˙嬰兒》音樂會、第二季《打擊樂與他的好朋友們》音樂會，以及已開始排練的擊樂劇場《六部曲》。此外，國際演出也如火如荼地重啟規劃，包括確定於今年3月16日赴紐西蘭奧克蘭藝術節演出，以及持續規劃中的英國、法國、中國等地之海外演出計畫。

朱宗慶設定目標，預計用接下來7年的時間，以「旗艦作品、跨世代人才、倍增觀眾」來推動團隊整體性、全面性的升級與蛻變，並展現「破釜沉舟」的意志，以「2026-2030世界巡演計畫」來總整所有的努力。朱宗慶打擊樂團預計於2026年產製出一套具代表性的旗艦作品，於2026-2030年間完成世界5大洲、20國、50城、台澎金馬22縣市巡演。

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