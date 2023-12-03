　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

▲▼朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　打造新竹歡樂音樂會。（圖／文化部提供）

▲文化部《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》第8場來，昨（2）日由朱宗慶打擊樂團聯手5個優秀表演團隊在新竹湖口三元宮後廣場搖擺展開。（圖／文化部提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

文化部《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》第8場來到新竹，昨（2）日由享譽國際的朱宗慶打擊樂團聯手5個優秀表演團隊在新竹湖口三元宮後廣場搖擺展開，透過歡快的曲目、精湛的演出，並邀請現場觀眾上台即興演奏，打造新竹歡樂音樂會。

文化部政務次長李靜慧表示，「庄頭劇場」秉持追求文化平權的精神，讓每一個生活在臺灣的人民，不用在都會區或劇場，就能欣賞到國際級的演出。朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，庄頭劇場推廣、互動的形式，讓大家認知到藝術跟人之間的親密關係，「打擊樂是很容易跟大家做朋友的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　打造新竹歡樂音樂會。（圖／文化部提供）

▲玉米雞劇團《童話天后演唱會》集結紅心皇后、白雪公主、睡美人、費歐娜等經典角色，在美聲擂台賽中大展歌喉，以歌聲一較高下。

朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》音樂會演出老少咸宜10餘首曲目，如《月光派對》，是將貝多芬的鋼琴奏鳴曲《月光》第三樂章改編成打擊樂合奏與拉丁風格版本；《百年歌謠》是選取《月亮代表我的心》、《月夜愁》、《我的未來不是夢》等經典歌曲，藉由不同風格的曲目，讓打擊樂更親近民眾的生活。而在演出最後的《賓果》一曲，邀請現場觀眾上台加入即興的演奏，共同打造屬於新竹民眾的歡樂擊樂音樂派對。

▲▼朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　打造新竹歡樂音樂會。（圖／文化部提供）

▲大地華園劇團《鴛鴦槍》講述皇帝微服出巡，參加比武招親的故事，幽默的劇情編排製造許多「笑」果。

下午安排新竹縣在地及特邀的5個優秀表演團隊，新瓦屋花鼓隊、大地華園劇團、艸雨田舞蹈劇場、銅好重奏團及玉米雞劇團輪番進行演出。文化部表示，「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸，由北到南、從西到東，不分古典與民俗，均成功帶動地方藝文深度及廣度的發展，有助於縮短城鄉藝文差距，落實文化平權。接下來將於12月16日在彰化縣舉辦躍演《勸世三姊妹》，來看看宋家三姊妹如何學習「牽亡」技藝與遇上怎樣的神秘事件，活動內容精彩可期，詳細資訊歡迎至臉書專頁查詢。

▲▼朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　打造新竹歡樂音樂會。（圖／文化部提供）

▲新瓦屋花鼓隊以丑扮為主，「穿花衫、拿花傘、走花步、打花鼓」的演出形式呈現歡樂氛圍。

▲▼朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　打造新竹歡樂音樂會。（圖／文化部提供）

▲銅好重奏團除演出駐團作曲家自創曲目，亦精選許多膾炙人口的國台語老歌及動畫歌曲，一場《聽得懂的音樂會》也引出許多音樂「銅」好。

►「侯柯配」讓太多！　柯媽不捨：如果做副的不如不要選了

►遊覽車撞斷電桿害全鄉大停電　在地人驚爆「3+1」恐怖傳說

►「高虹安施政報告就是讀稿機」　黃綠黨團抗議只聽念稿不給問

►議員撞死少年20萬交保　家屬怨「到底發生什麼？」初判死因出爐

►竹市議員駕BMW與機車相撞　18歲騎士不治！死者是拳擊國手胞弟

ET快訊
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一
快訊／抓到了！台南男頭部中彈亡　3嫌落網
「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

屁孩玩殺蟲劑害中壢家樂福燒掉！業者低調：損害情況尚無法評估

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

不是高麗菜！菜單見「1青菜」大票必點：突然冒出來，超好吃

明水氣暴增！中部以北「3500公尺以上高山」有望降雪

聞著咖啡去旅行　阿里山推9條特色深度旅遊路線

「負北極振盪」發生中　冷空氣外流中緯度！對台影響有限

男友連保險套也AA！她嘆「都已裝避孕環」：真心不公平

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存　零售蛋價每斤不到45元

文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

屁孩玩殺蟲劑害中壢家樂福燒掉！業者低調：損害情況尚無法評估

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

不是高麗菜！菜單見「1青菜」大票必點：突然冒出來，超好吃

明水氣暴增！中部以北「3500公尺以上高山」有望降雪

聞著咖啡去旅行　阿里山推9條特色深度旅遊路線

「負北極振盪」發生中　冷空氣外流中緯度！對台影響有限

男友連保險套也AA！她嘆「都已裝避孕環」：真心不公平

金門大橋首例死亡車禍！16歲少年開車追撞　女騎士噴飛送醫不治

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚…官方微博淪陷

壽山母獅吞下整隻小獼猴「貼窗吃播」　遊客嚇：猴媽要救也來不及

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

健保費可能2025年提早調漲！　健保署長石崇良曝「2大關鍵考量」

生活熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

今晚「全台有雨」　變天溼答答

超商有軍械庫　他路過驚見T91步槍

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

3男玩殺蟲劑害賣場燒掉　家樂福：損害無法評估

加油站為何有廁所？竟因為「他」

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

要發年終了！　4生肖有望笑出來

超神「未來日記」寫了就中發票！

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

更多熱門

相關新聞

金鼎獎名單出爐！前衛出版社社長獲特別貢獻獎

金鼎獎名單出爐！前衛出版社社長獲特別貢獻獎

有「出版奧斯卡」之稱的金鼎獎今年邁入第47屆，是出版界最高榮譽！文化部今（22）日公布，第47屆金鼎獎共計1,258件作品報名，35件作品獲獎、84件作品獲優良出版品推薦，並由前衛出版社社長林文欽獲得特別貢獻獎。

「擴大電子書借閱」推出名人書單

「擴大電子書借閱」推出名人書單

難捨蕭言中癌逝！文化部長：將呈請總統明令褒揚

難捨蕭言中癌逝！文化部長：將呈請總統明令褒揚

蕭言中癌逝！曾獲金漫特別貢獻獎　抗病魔「創作到最後一秒」

蕭言中癌逝！曾獲金漫特別貢獻獎　抗病魔「創作到最後一秒」

信誼幼兒文學獎獲文馨獎肯定　幼兒圖畫書、兒童文學首度同步徵獎

信誼幼兒文學獎獲文馨獎肯定　幼兒圖畫書、兒童文學首度同步徵獎

關鍵字：

朱宗慶打擊樂團文化部文化平權巡演

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面