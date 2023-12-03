文化平權巡演新竹場　朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》　

▲文化部《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》第8場來，昨（2）日由朱宗慶打擊樂團聯手5個優秀表演團隊在新竹湖口三元宮後廣場搖擺展開。（圖／文化部提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

文化部《文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定》第8場來到新竹，昨（2）日由享譽國際的朱宗慶打擊樂團聯手5個優秀表演團隊在新竹湖口三元宮後廣場搖擺展開，透過歡快的曲目、精湛的演出，並邀請現場觀眾上台即興演奏，打造新竹歡樂音樂會。

文化部政務次長李靜慧表示，「庄頭劇場」秉持追求文化平權的精神，讓每一個生活在臺灣的人民，不用在都會區或劇場，就能欣賞到國際級的演出。朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，庄頭劇場推廣、互動的形式，讓大家認知到藝術跟人之間的親密關係，「打擊樂是很容易跟大家做朋友的」。

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▲玉米雞劇團《童話天后演唱會》集結紅心皇后、白雪公主、睡美人、費歐娜等經典角色，在美聲擂台賽中大展歌喉，以歌聲一較高下。



朱宗慶打擊樂團《擊樂搖擺》音樂會演出老少咸宜10餘首曲目，如《月光派對》，是將貝多芬的鋼琴奏鳴曲《月光》第三樂章改編成打擊樂合奏與拉丁風格版本；《百年歌謠》是選取《月亮代表我的心》、《月夜愁》、《我的未來不是夢》等經典歌曲，藉由不同風格的曲目，讓打擊樂更親近民眾的生活。而在演出最後的《賓果》一曲，邀請現場觀眾上台加入即興的演奏，共同打造屬於新竹民眾的歡樂擊樂音樂派對。

▲大地華園劇團《鴛鴦槍》講述皇帝微服出巡，參加比武招親的故事，幽默的劇情編排製造許多「笑」果。

下午安排新竹縣在地及特邀的5個優秀表演團隊，新瓦屋花鼓隊、大地華園劇團、艸雨田舞蹈劇場、銅好重奏團及玉米雞劇團輪番進行演出。文化部表示，「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸，由北到南、從西到東，不分古典與民俗，均成功帶動地方藝文深度及廣度的發展，有助於縮短城鄉藝文差距，落實文化平權。接下來將於12月16日在彰化縣舉辦躍演《勸世三姊妹》，來看看宋家三姊妹如何學習「牽亡」技藝與遇上怎樣的神秘事件，活動內容精彩可期，詳細資訊歡迎至臉書專頁查詢。

▲新瓦屋花鼓隊以丑扮為主，「穿花衫、拿花傘、走花步、打花鼓」的演出形式呈現歡樂氛圍。

▲銅好重奏團除演出駐團作曲家自創曲目，亦精選許多膾炙人口的國台語老歌及動畫歌曲，一場《聽得懂的音樂會》也引出許多音樂「銅」好。