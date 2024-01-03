超越勝負的比賽！星稜高校啦啦隊受困災區　對手換裝主動應援





▲其他學校的球員自發性當起星陵高校的啦啦隊。（翻攝自X@OJ_Hochi）



圖文／鏡週刊

這是一場超越勝負的比賽。2024年1月1日，日本石川縣能登半島發生規模7.6強震，而來自石川縣的星陵高校赴千葉縣比足球賽，但因地震關係啦啦隊無法前往，聽聞此事的對手，竟自發性扮起啦啦隊，替星陵高校加油，溫暖舉動讓日網大讚太溫馨。

▲場邊的隊伍自發性當起星陵高校的啦啦隊。（翻攝自X@seiryo_kanto）

根據日媒報導，日本第102屆全國高校足球錦標賽事如火如荼進行中，而來自石川縣金澤市的星陵高校，因1月1日碰到強震，導致啦啦隊無法前往比賽現場應援，多間學校兼對手聽聞此事後，竟自發性扮起啦啦隊，在場邊穿著應援服、舉著手版，替星陵高校大聲加油。

球評石明謹也在臉書寫下，日大藤沢高校球員將黃色塑膠袋（星稜球衣顏色）套在身上，用麥克筆寫上星稜第十二人字樣，並書寫大布條為星稜加油，星稜的對手船橋高校野球部更出借250個擴音加油棒，女籃部出借100個擴音加油棒，供現場觀眾為對手加油。

而接下來要在同一場地出賽的岡山学芸館，看到日大藤沢人數不夠，竟然全員也一起穿上黃色塑膠袋應援，雖然日大藤沢在比賽中輸了，但是贏得了全場觀眾的掌聲。

最終，船橋高校贏球，不過船橋的應援團，在場邊高舉著「石川一起加油」的標語。暖心故事隨後在社群上瘋傳，讓大批日本網友直呼「太感動了」！石明謹說，在場上他們依然拚盡全力分出高下，「但是場外，所有人都跟石川站在一起。」許多台灣網友也看完也大讚「雙眼模糊了...」、「在勝負之外，還有更重要的人與人之間互相的情誼」。

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