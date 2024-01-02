開紅盤！紅富海吸金百億　士林分署再拍賣3屋追回5957萬

▲法務部行政執行署士林分署今下午3時舉辦新年度首場「123全國聯合拍賣日」活動，順利拍定「紅富海」吸金案最後3間淡水區商辦樓。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

開紅盤！行政執行署士林分署今（2日）下午3時舉辦新年度首場「123全國聯合拍賣日」活動，順利拍賣出「紅富海」心靈導師非法吸金案最後3間淡水區商辦樓，而3間房分2標拍賣，各以4018萬、1939萬共5957萬順利拍定，有效落實沒收新制，挹注國庫收入及確保被害人權益。

士林分署於去年9月、10月及12月間成功拍定及賣出苗檢囑託士林分署拍賣非法吸金上百億、紅富海集團負責人淡水區近紅樹林捷運站8間商辦樓，以及詐團成員北投區近明德捷運站4間住宅樓，為國庫入帳3億1167萬餘元後，今年度首場聯合拍賣會再成功以5957萬餘元拍定最後3間淡水區商辦樓。

▼士林分署順利拍出「紅富海」吸金詐騙案，位在淡水區紅樹林捷運站商辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署表示，該房屋位於「安泰登峰社區」，為紅樹林捷運站對面商辦大樓，近淡水河出海口，每間房屋均配置1至2個不等平面停車位，本次為第4次拍賣，底價已低於市場行情價，今3間房屋分2標拍賣，分別各以4018萬元及1939萬餘元順利拍定完售。

士林分署強調，為徹底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，將不法所得發還被害人，落實刑法沒收新制，苗栗地檢署囑託士林分署拍賣非法吸金上百億紅富海集團負責人及其成員犯罪所得之淡水區、北投區及三芝區不動產後，士林分署除首波已成功拍定及賣出淡水區11間及北投區4間房產，追回犯罪所得3億7124萬餘元外，未來仍將持續全力協助苗檢追繳犯罪所得，傾力使本案不法所得全數追回，以確實維護社會公平正義及犯罪被害人之權益。

