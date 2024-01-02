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郡大林道科技管理再升級　Google Map街景服務可全線環景

▲民眾即日起可免費透過Google Map街景服務平台，檢視郡大林道360度環景影像。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲人工背負環景設備進行郡大林道街景拍攝。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署逐期編列預算進行郡大林道維護改善，更以林地環境3D智慧管理的創新概念，在全線33公里進行環景拍攝，希望維持林政業務與通暢自然資源保育經營動線，達到防災減災之目的；民眾透過Google Map街景服務平台即可看到林道高解析度影像，進而提高登山活動的安全性。

林業保育署南投分署表示，郡大林道部分路段為地質脆弱區域，常受天然災害影響，須持續進行維護改善；為提升林道監測精度和管理水平，該分署利用空載光達建立高精度數值模型，並整合航空傾斜攝影3D實景建模技術，產製出的地理資訊，除提供民眾便利使用，對於林地管理而言，更能精準掌握山勢地形、植被分佈、成長狀況和地形變異等情況。

▲GOOGLE MAP街景截圖可看到注意落石警示牌。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼GOOGLE MAP街景截圖可看到注意落石警示牌、里程牌。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲民眾即日起可免費透過Google Map街景服務平台，檢視郡大林道360度環景影像。（圖／記者高堂堯攝）

南投分署指出，民眾可免費透過Google Map街景服務平台，輕鬆拖曳箭頭指示、轉換視角直覺式操作，從起點0K舊郡大檢查哨、23K望鄉分站、32K登山口、到終點33K，身歷其境地了解郡大林道的高解析度環景影像；分署在林道沿線設置的里程牌、警示標誌也可清楚看到，讓用路人進一步了解林道應注意路段。

▲民眾即日起可免費透過Google Map街景服務平台，檢視郡大林道360度環景影像。（圖／記者高堂堯攝）

▲車載環景設備可拍攝郡大林道沿線街景。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，目前提供該林道111年及112年共2個時期的環景影像，用路人可善加利用；如果想要知道最新路況，也可到該分署網站-政府資訊公開-林道資訊查詢轄內11條林道現況。

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