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日本旅遊8件事跟台灣不一樣！他曝「路上1亂象」崩潰：真的沒在讓

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是多數台灣人最喜歡旅遊的國家，有網友表示，9月初去了一趟日本旅遊，發現8件跟台灣不一樣的事情，包括路上有很多販賣機，沒帶水出門也不用擔心，車站出口有很多樓梯，下雨天沒有騎樓遮雨不方便，貼文一出掀起網友討論，不少網友認同販賣機很多，也提到腳踏車交通亂象。

有網友在Dcard發文，「來日本旅遊後發現的一些事情」，9月初到日本旅遊，發現8件跟台灣不一樣的事情：

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1. 基本上沒有飲水機，只有店內有冰水可以喝。
2. 路上非常多販賣機，沒帶水基本上也不用擔心。
3. 想喝熱水的話只有在飯店煮，或是找各個地方的哺乳室裝熱水。
4. 車站基本上沒冷氣（地鐵跟JR) 非常悶熱。
5. 車站有點髒。
6. 車站出口很多都是樓梯。
7. 下雨天沒有騎樓真的不方便。
8. 導盲磚非常多，幾乎走在路上有人行道的地方就有。

貼文一出，有網友分享自己看到的日本，「旅館2000台幣的水準房間，台灣要10000台幣」、「差最多的肯定是廁所啊！除了都是免治馬桶之外，還都超級乾淨」、「販賣機真的很多」、「沒看過有這麼多販賣機的國家」、「熱水這是文化差異的問題，據我所知日本人一年四季無時無刻都是喝冰水」、「日本便當都是冷的，這點真的好不習慣」、「車站有點髒，應該是多數車站的興建年份頗早，加上頻繁使用」、「日本的交通亂象就是腳踏車，超級橫衝直撞，堪比台灣的歐兜邁」、「腳踏車是真的沒在讓的」。

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲日本路上有許多販賣機。（圖／記者施怡妏攝）

其他網友認為，會有這些差異，主要跟生活、文化習慣比較有關，「我覺得沒必要設那麼多販賣機，尤其台灣超商很密集」、「台鐵的話裡面炸雞大獅、紅豆餅、便當、超商都蠻常見，捷運則是有規定站內禁止飲食 」、「騎樓較多出現在潮濕多雨的亞熱帶、熱帶國度」。

此外，多數網友提到，日本適合旅遊，但不適合居住，「先說其實我覺得日本不適合久居，拜託很多人要認清現實，不要覺得日本好好玩好好吃就想移民，不過日本非常非常非常適合去旅遊，尤其是對台灣人」、「我也是去日本旅遊很多次，但一點都不想在日本生活，壓力爆幹大，又壓抑」、「我姐在日本嫁人+工作，對婦女不友善+排外，工作上對下階級嚴重，導致壓力很大，外觀打理上也是」。
 

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