滑短影音意外抓包丈夫出軌！人妻一查才知他「劈2女還生3子」

▲吳女為了打發時間，上網看短影音，沒想到意外發現丈夫與其他女子結婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

上網看短影片打發時間，竟意外發現丈夫的出軌鐵證！浙江杭州一名吳姓女子日前在網路上看影片，沒想到意外看見了丈夫與別的女人的結婚照，甚至還有3名私生子，氣得她一狀告上法院。當地法院審理後，判小三所受贈的400萬元（人民幣，下同，約新台幣1,732萬元）應全數歸還。

根據陸媒報導，吳女先前上網看短影片打發時間時，意外看見了朱姓丈夫與別的女人的結婚照，心中感到十分懷疑，於是拿丈夫的手機查看網銀、支付寶的交易紀錄，發現了許多不明轉帳紀錄。

吳女委任律師開始調查，控告丈夫重婚罪，並透過法律管道，向第三者追回丈夫所贈與的財產。沒想到調查後發現，丈夫除了與一名王姓女子結婚、生下2名孩子以外，還與外省的女子辰辰（化名）舉辦過婚禮，2人也育有1名孩子。

發現丈夫與另外2名女子結婚、還有3名非婚生子女，吳女氣得一狀告上法院。辰陳則對此表示，自己也是受害者，遭到朱男的欺騙，等到發現對方有家室後，自己已經懷了孩子，如今得知朱男孩有另外2個家，更是追悔莫及。

▲吳女為了打發時間，上網看短影音，沒想到意外發現丈夫與其他女子結婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）



聽完辰辰的說法，看在對方年僅20多歲，且相當有誠意，吳女決定不提起告訴，也沒有要求歸還丈夫所贈與的財物。

不過，另一名王姓女子則理直氣壯地說，這些都是自己的合法收入，並沒有私下接受過朱男贈與的財物，因此拒絕道歉、歸還夫妻共同財產。吳女聽見王女的說法，決定將對方告上法院，透過法律管道討個公道。

當地法院審理後，判定朱男贈與王女的行為無效，因此王女需要歸還400萬元（約新台幣1,732萬元），至於道歉的請求則被駁回。