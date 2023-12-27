身邊人都離婚！他嘆白頭到老不容易　網認同：時代變了

▲與過去相比，現今離婚率越來越高。（圖／123RF）

記者鄭文晴／綜合報導

相較於過去，現今離婚率越來越高，也因如此許多人都寧可選擇不婚。有網友表示，自己身邊很多夫妻都離婚了，現在要白頭偕老是否是一件非常困難的事情？而且比起現在，以前的人好像比較會忍，讓網友感嘆「能遇到相處一輩子的人，真的非常困難。」

原PO於PTT以「現在是不是很難白頭偕老了」為題指出，自己身邊超多長輩、鄰居都離婚了，現在的人都不婚不生，就算結婚了，也很有可能哪天會離婚，「我是運氣好，父母都60多歲了，感情依然很好」，當今這個社會，要白頭偕老是否是一件非常困難的事情？

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原PO表示，自己身邊的朋友應該或多或少可能有人離婚，像是臉書超久沒更新照片，或是說報喜不報憂，好奇詢問「大家身邊離婚的多嗎？」

有網友認為，上一代離婚少，很多是因為害怕社會眼光或是有經濟壓力，所以不離婚，「我的父執輩幾乎沒有離婚的，但是真的幸福快樂的其實也不多」，能幸福快樂的白頭到老才有意義，否則很多只是互相折磨而已，所以在這個時代，結婚不一定是好事，離婚也不一定是壞事，真的不用被傳統框架限制住。

有人則表示，因為現今社會大家都不想委屈了自己，且能遇到相處一輩子的人真的非常困難，所以也不需要對結婚過於焦慮，價值觀不合，沒幾年就離婚了，處心積慮找到伴結婚最後這結果沒子女離婚也就算了，有子女也是牽扯不清，其實比起錢，兩邊的價值觀更重要。