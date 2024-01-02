吳欣盈自評辯論第一名　他：過度自信只有反效果

▲副總統電視辯論會-吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統電視辯論會日前落幕，民眾黨吳欣盈過程中頻看稿、答非所問、發言時間用不完，引來各界討論，不過，當被媒體問到自己的表現，吳欣盈2日仍認為自己是第一名。前民進黨發言人吳濬彥說，吳欣盈的表現其實一點也不OK，「有自信是好事，但過度自信只有反效果。」

吳濬彥指出，在副總統辯論會上，吳欣盈有幾次都無法將秒數用完，因為準備不足的關係，不僅秒數經常無法用完就詞窮，更常見狀況是在媒體代表提問與交互詰問時段答非所問。

吳濬彥也提到，交互詰問環節有選舉策略，關係到設定的對手是誰，要在有限的時間與問題之中殺對球。在三腳督選戰裡面，沒有被問到問題是常態，這圍繞在三方的選戰策略上。沒被問到的候選人，本來可以把握自己的發言時間轉守為攻或好好表現自己理念，卻不知道吳是被黨放生還是幕僚群能力有限，吳欣盈的反應卻是說「不要把我當空氣。」這樣反而留給了全國觀看直播的民眾滿滿的傲嬌感，在已經被定型成來自財閥的公主形象上更添重量。

不過，吳濬彥認為，即使吳欣盈多數聽不太懂問題，而且準備的答案也十分有限，經常地只能生硬的繞回去她本身議題守備範圍裡面。但吳欣盈非一無是處，她其實滿努力地用她的母語英語、講得不怎麼好的台語跟普通話，三語言中尋找字彙夾雜起來努力把完整句子生出來應答，已經比起民眾黨總統候選人柯文哲在總統辯論會上面對被問到爭議農地問題時，透過假哭、咳嗽把時間用光還來的認真許多。

吳濬彥指出，有自信是好事，但過度自信只有反效果。眾人其實已經對三副手辯論表現有孰優孰劣評價，在一片罵聲之中此刻若無法回饋一個謙卑反應，本來不想罵的都會想再多罵兩句，「會不會太自我感覺良好？」有句地方俗諺是「要害一個人，叫他去選舉」，吳欣盈因為柯文哲藍白合搏歹賭，臨陣磨槍陪打這一戰，看似風光，但走到今天吳欣盈可能會發現其實失去的遠比得到的多更多。