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社會 社會焦點 保障人權

苗栗三灣雙載機車掉落野溪水潭　女騎士溺斃、乘客爬上岸獲救

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉昨(1日)下午發生雙載機車落水、騎士溺斃意外，一名66歲婦人附載69歲婦人行經產業道路，不明原因跌落野溪，乘客自行爬上岸，駕駛經搶救送醫後仍宣告不治，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清。

▲▼苗栗三灣鄉婦人雙載機車跌落野溪，騎士李姓婦人送醫後仍不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗三灣鄉婦人雙載機車跌落野溪，騎士李姓婦人送醫後仍不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

頭份分局三灣分駐所昨天下午2點40分許接獲報案，在三灣鄉大河村北坪產業道路發生機車意外落水事故，處理員警到場發現，一名婦人已經自行上岸，還有一名騎車的婦人及機車沉在中潭中，立即連繫消防隊救援，救援人員抵達後很快將落水婦人救起送醫，經搶救後仍宣告不治。

初步調查，昨天下午66歲李姓婦人騎機車附載69歲蕭姓婦人要去附近土地公廟拜拜，行經事故地點不明原因衝出邊坡，連人帶車跌入約5米落差的南港溪，落水後蕭姓婦人自行爬上岸，而騎車的李姓婦人連同機車沉入約2米深的水潭中，消防人員花了約半小時把李婦救援上岸送醫，搶救後仍宣告不治，事故確切發生原因尚待調查釐清。

警方確認，溺斃騎士排除酒後騎車，呼籲產業道路狹小多彎道，駕駛人務必遵守道路速限、注意路況，以維交通安全。

▲▼苗栗三灣鄉婦人雙載機車跌落野溪，騎士李姓婦人送醫後仍不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗三灣鄉婦人雙載機車跌落野溪，乘客蕭姓婦人自行爬上岸獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗三灣鄉婦人雙載機車跌落野溪，乘客蕭姓婦人自行爬上岸獲救。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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