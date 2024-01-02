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社會 社會焦點 保障人權

應徵工作變加入詐團！下海扮「假幣商」詐女105萬　20歲車手被逮

記者林東良／台南報導

台南一名女子投資虛擬貨幣，前後被騙145萬元，台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊合力展開調查，警方埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，但之前已被騙損失105萬元，車手年齡約在20至40歲不等，部分車手聲稱只是應徵工作，卻被指定扮演假幣商，全案偵訊後依作欺等罪嫌送辦。

▲台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊，合力偵辦假投資虛擬貨幣案，埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，部分車手自稱原應徵工作，卻被指定假幣商工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊，合力偵辦假投資虛擬貨幣案，埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，部分車手自稱原應徵工作，卻被指定假幣商工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊，合力偵辦假投資虛擬貨幣案，埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，部分車手自稱原應徵工作，卻被指定假幣商工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，日前一名女子於網路上接觸飆股投資廣告，誤信詐騙廣告是股票投資社團，深信社團內財經老師會引領她邁向財富自由，不斷前往銀行欲領出大額現金交付詐騙集團，經新化分局與派出所多次派員前往關懷攔阻，化解被害女子將款項匯出，但女子執迷不悟仍聽信詐團投資虛擬貨幣話術，再度遭詐團約出欲在超商內面交40萬元現金，而員警獲報後提前至周邊埋伏，當場將2名自稱幣商之面交車手予以逮捕。

▲台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊，合力偵辦假投資虛擬貨幣案，埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，部分車手自稱原應徵工作，卻被指定假幣商工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為能有效瓦解詐騙集團，台南市刑警大隊科技犯罪偵查隊，聯手新化分局組成專案小組追查該集團不法金流流向，經花費長時間跟監、埋伏及綜整各項犯罪事證後，專案小組於2023年12月26日發動搜索行動，再逮捕3名自稱幣商之車手到案，其中更有犯嫌表示他原係應徵網路廣告之工作，不知到應徵現場卻遭詐團成員指定擔任「假幣商」協助提領贓款，專案小組除依法送辦，並將持續追查共犯及其他不法事證。

▲台南市警刑警大隊、新化分局偵查隊，合力偵辦假投資虛擬貨幣案，埋伏緝獲車手5人，攔阻40萬元，部分車手自稱原應徵工作，卻被指定假幣商工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊大隊長林宏昇表示，近年來假投資詐騙猖獗，投資標的不乏股票、黃金、虛擬貨幣等等，不論投資項目為何，只要廣告或投資群組內出現「高報酬」、「保證獲利」、「快速致富」等字樣都是詐騙話術，民眾切勿上當，小心求證為防詐不二法門，至於民眾應徵工作前應先撥打電話確認工作內容，不要因貪婪「高薪」而協助詐騙集團從事犯罪行為，導致官司纏身將得不償失，民眾如有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，線上將隨時有專人說明。

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