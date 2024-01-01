快訊／高雄跨年「原子筆哥」找到了：不知道會鬧這麼大

記者趙蔡州／綜合報導

高雄2024跨年晚會驚傳有民眾持刀，導至現場一度發生推擠、跨欄，最終造成多人受傷。事件發生後，警方陸續帶回3名證人釐清案情，證實可疑人士並非拿出刀子「而是原子筆」，經擴大調閱沿線監視器後，鎖定涉案人38歲王姓男子，並於1日晚間在某咖啡店找到王男，當場將人帶回警局釐清案情。

▲白帽男子在高雄2024跨年晚會拿出原子筆，不料因此引發推擠事件，造成多人受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據《聯合新聞網》報導，警方根據目擊證人說詞，認為涉案人當天可能透過捷運離開，擴大調閱沿線監視器後鎖定38歲王男，於1日兵分多路前往王男住家及周遭找人，直到1日晚間7點多在新興區某咖啡店找到王男。王男表示當天只是帶原子筆，不知道會鬧出這麼大的事情，詳細情況仍待警方釐清。

▲高雄市警察局長林炎田說明事件調查情形。（圖／民眾提供）

高雄2024跨年晚會2023年12月31日在高雄夢時代登場，不料當天晚上9點卻傳出現場有人拿刀，引發觀眾恐慌並造成30多人推擠受傷，警方事後調查發現是烏龍一場，可疑人士白帽男拿的其實是一支原子筆，目擊者也提供白帽男與他人吵架影片，並證稱親眼看見白帽男從背包拿出原子筆。

高雄警察局長林炎田2023年12月31日晚間親自說明案情，經查證，目擊者莊姓少年聲稱，明確看見白帽男跟人吵架後，拿出原子筆進而引發騷動，莊姓少年和2位友人在旁都看得很清楚。由於事件造成民眾推擠受傷，高雄警察局決定成立專案小組追查，全案朝恐嚇安全罪方向偵辦。