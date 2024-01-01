快訊／抓到原子筆男了！高雄晚會害多人受傷　恐嚇危安罪送辦

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄跨年晚會傳出「有人在現場持刀」，造成30多人推擠受傷，事後警方證實是烏龍一場，可疑人士白帽男掏的並非利器，而是「一支原子筆」。警方今日晚間於前金區一家咖啡店逮到王姓男子，當時他穿著和昨日相同的白色迷彩外套，員警於王男的包包內翻找到一支黑色原子筆，警方偵訊後依恐嚇危安罪嫌送辦。

▲警方找到原子筆男，訊後將依恐嚇危安罪嫌送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在31日晚間8點59分，警方獲報，夢時代跨年活動現場疑似有人持刀，造成民眾恐慌、互相推擠。事件造成有30多人肢體擦挫傷到醫護站包紮，另有2人因推擠喘不過氣。

▲目擊者錄下白帽男掏原子筆，後來誤傳成「有人持刀」釀暴動。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方根據目擊者提供當時錄下的影片，一名頭戴棒球帽的男子與前方的男子發生爭吵，白帽男怒嗆「走啊！出來處理啊！」、「出來講嘛！」、「X的！你神經病，誰神經病啊？」隨後就低頭翻找揹在身後的側背包，疑似要掏出物品，但是關鍵畫面沒有錄到，畫面就結束了。不過根據目擊者表示，親眼看見白帽男子由背包拿出原子筆。

警方成立組成專案小組，目標鎖定為頭戴白色鴨舌帽、迷彩服及黑色長褲、年約20至30歲的男子，並持續擴大調閱監視器影像釐清身分。經循線調閱監視器，發現34歲的王姓男子行蹤並持續跟監埋伏。

▲警方於王男的包包內找到黑色原子筆。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方今日晚間7點10分在前金區自強三路上查獲王男，當時他穿著與晚會當天相同的迷彩衣物。王男表示，當天前面的阿北抱怨他擠他，他告訴阿北，人很多、他沒有要推擠的意思，並強調沒有帶任何違禁品，當時是要拿一支原子筆而已，沒有要幹嘛。

王男也指認當晚掏出的是一支黑色原子筆，員警當場在王男的包包內翻找到。王男同意隨同警方到案說明，全案於偵訊後將依刑法第305條恐嚇危安等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。