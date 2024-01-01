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快訊／高雄跨年「真的有刀」！警撿回1套水果刀：遺失物辦理

▲網友表示，昨日夢時代大逃亡真的有一把水果刀遺落在地上。（圖／翻攝自Threads）

▲網友表示，昨日夢時代大逃亡真的有一把水果刀遺落在地上。（圖／翻攝自Threads）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄跨年晚會傳出「有人在現場持刀」，警方隨後證實是「原子筆」而非外傳的刀械，今(1日)晚間將一名王姓男子帶回偵訊後送辦。不過事實上，警方昨晚確實在晚會尋獲一把水果刀，依遺失物辦理，目前還沒有人認領。

樂團「大象體操」昨晚登高雄跨年晚會開唱，不料唱到一半時，貝斯手張凱婷見到台下有騷動，突然大喊：「有人拿刀！」瞬間引來大批觀眾瘋狂推擠逃難，有人衝過衝過管制區往欄杆外爬，現場尖叫聲此起彼落。

▲▼夢時代跨年晚會傳出有民眾持刀揮舞。（圖／翻 攝自記者爆料網）

▲夢時代跨年晚會傳出有民眾持刀，造成人群恐慌四處逃竄。（圖／翻 攝自記者爆料網）

▲▼警方找到原子筆男。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方找到掏出原子筆的王姓男子。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件造成30多人肢體擦挫傷，還有2人因推擠過程中喘不過氣。雖然警方表示，疑似掏出刀械的王姓男子，其實拿出的是一支原子筆，事後更公開目擊者提供的27秒影片，證實王男當時與一名阿伯在吵架，不過王男從包包內掏出了什麼？關鍵畫面並沒有錄到。

今日有網友在社群媒體上貼出一把水果刀的照片，他表示，昨日夢時代大逃亡結束後，一群警察在他們腳下找到一把水果刀並帶走，事後報導未提及現場有找到任何利器，不知道是否沒確實回報，或是資訊被擋下。

「刀子出現在地上是事實。」該名網友強調，他未直接證據指名刀子與人潮推擠事件有關，呼籲網友自行思考判斷，保持客觀理性懷疑。

▲▼白帽男掏原子筆釀暴動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲跨年晚會現場傳出有人持刀，警方於現場搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方對此說明，昨晚民眾向警方表示，面對舞台右側的地上有水果刀一把，由於位置距離案發地點（舞台左側）相距甚遠，當場研判與原子筆案無關。因現場有很多在地上鋪地毯野餐的民眾，該附套水果刀可能是民眾遺落，因此帶回以遺失物辦理。

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