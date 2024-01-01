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跨年夜北捷車廂「出現這1片」　全場幫失主QQ：誰長輩沒顧好？

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲有乘客的一片NuBra掉在車廂裡，網友們紛紛幫QQ。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（31）晚是跨年夜，台北捷運湧現人潮。就有網友晚上7點多搭捷運時，發現有乘客掉東西，定睛一看笑翻，因為居然是「一片NuBra」。其他人也忍不住偷笑，「完了，大小不一了」、「秘密武器，噴裝了」、「長輩消風了，今晚怎麼打仗啦！」

有網友在「爆廢1公社」貼出照片，「跨年捷運板南線上有人東西掉了！應該是在市政府站不小心擠掉的。」只見車廂連接處的鐵片地板上有一塊粉膚色的東西，中間還凹下去，仔細一看居然是「NuBra」，而且還只有一片。

照片一出，就有人打趣，「誰的水餃掉了」、「誰的碗粿亂丟」、「好大的痘痘貼」、「第一眼看我以為是甜甜圈！」「到底是誰…沒有把奶奶顧好」、「誰的『凶器』掉了？」還有人幫失主QQ，「這下好了，一邊大一邊小」、「當下也不敢撿吧」、「不可能沒感覺呀」、「這個遺失有人敢去認領嗎？」

另外，台北捷運昨（31）晚表示，截至晚間9時，捷運全線總運量約166.9萬人次，較去年同期平均運量增加約13.2萬人次；台北市政府周邊4站的市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從下午4時至晚間9時，運量12.3萬人次，較去年同期同時段平均運量增加約2.8萬人次。

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捷運跨年車廂乘客NuBra爆廢1公社

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