2024跨年北捷疏運238.3萬人次！　相較去年增加22.1萬

▲因應台北市舉辦2024跨年晚會，台北捷運跨年連續營運24小時不收班 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市舉辦2024跨年晚會，為疏散人潮，台北捷運連續營運24小時不收班，根據北捷統計自112年12月31日上午6時至113年1月1日上午6時，全系統運量為238.3萬餘人次，相較於去(112)年跨年運量增加22.1萬人次。

北捷表示，由於疫情解封加上天氣良好，今年捷運全系統運量為238.3萬餘人次，經統計市政府站、國父紀念館站、臺北101/世貿站及象山站等4站，自112年12月31日上午6時至113年1月1日6時，出站運量約35萬人次。

北捷指出，去(112)年，臺北捷運5條路線平均日運量為192.6萬人次，相較於前(111)年平均日運量160.9萬人次已有大幅成長，顯見疫後運量已復甦；系統營運可靠度(MKBF)達到1911.6萬車廂公里，創下通車27年以來最佳表現。

北捷說明，為達成跨年疏運任務，北捷事前加強宣導旅客「2線進場、3線離場」；搭捷運跨年3要訣：「不要推、不要擠、保護別人和自己」；跨年當晚，加派支援人員車站現場引導，今年共投入約2,800位服務人力加入疏運行列；行控中心也全程監控，適時依車站人潮狀況增派列車加強疏運旅客。在旅客的支持配合及全體工作人員的努力，順利完成跨年疏運的艱鉅任務。