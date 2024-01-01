桃捷跨年疏運任務　單日總運量「突破14萬人次」！成長約30.9%

▲「桃氣午夜天」助旅客舒緩情緒。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大眾捷運公司表示，「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，在A18高鐵桃園站前廣場舉行，是疫情降級後桃園首次大型跨年活動，吸引大量人潮一起狂歡倒數迎新年。桃捷自112年12月31日上午6時至113年1月1日上午6時止，完成41小時不打烊的跨年疏運任務，單日總運量為14萬0291人次，超越去年的10萬7171人次，成長約30.9%，也增開7個趟次的加班車。

桃捷表示，從1月1日凌晨零時開始，散場人潮就陸續湧入A18高鐵桃園站，桃捷立即啟動加班車疏運及人潮管制措施，派駐人力在出入口、閘門、月台引導旅客有效率地乘車。桃捷運公司總經理莊英震也到場為大家打氣，並且關切疏運秩序。

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由桃捷人員組成的「桃氣午夜天」3人表演團體也發揮作用，帶領候車旅客嗨唱多首歌曲，延續跨年歡樂心情，也紓解等候的情緒，旅客們也熱情響應，連連比讚支持，同聲應和，更大喊「辛苦了」、「新年快樂」為疏運人員送上祝福與溫暖，現場氣氛熱烈宛如小型演唱會，熱情也趕走了寒意。



為了因應大量跨年人潮祥龍迎新，桃捷)公司41小時不打烊，也增開加班車，包括A1台北車站南下3趟次、A18高鐵站北上、南下各2趟次，投入424名服務人力，包含行控、站務、司機、維修、清潔、保全、捷運警察、志工及協力廠商等單位人員，共同維護乘車秩序及安全，順利將全數旅客平安送達目的地。