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桃捷尋人「第1.5億位乘客」是你嗎？搭車地點特徵曝光　快來領獎

▲桃捷尋找第1.5億位乘客

▲桃捷尋找第1.5億位乘客，快來領獎。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場捷運線第1億5千萬位乘客，24日下午14時36分出現在A4新莊副都心車站。桃捷公司說，聖誕節前夕，這幕令人歡欣的一刻為營運近6年，挺過疫情的桃捷公司的努力寫下肯定及鼓勵的歡樂里程碑，別具歷史意義。

桃捷公司說，從電腦螢幕上看到這第1億5千萬位乘客是位男性，24日下午14時06分從A1台北車站上車，在14時36分到A4新莊副都心站下車，持悠遊卡搭乘，車資只有25元。他的特徵：身行靈動年紀輕，深(可能黑色)色半中長外套、白色上衣、深(可能黑色)色長褲，外套內斜側背一個包包。

▲桃捷尋找第1.5億位乘客

▲11位乘客票卡外碼如附表。（圖／桃捷提供）

幸運乘客即日起到明(113)年1月15日前，包括這第1億5千萬位乘客在內，和在此前、後出現的各5位乘客，總計11位乘客可先核對票卡上的外碼，若是相同，持票卡到沿線任一車站的詢問台冾詢領獎事宜，獎項由聯邦商業銀行股份有限公司提供，相當實用。

第1億5千萬位乘客獲贈1年份價值1萬4千4百元的1200基北北桃定期票，在這第1億5千萬位乘客前後來搭乘的前5位及後5位乘客每人獲贈3個月份價值3千6百元的1200基北北桃定期票。

▼幸運乘客在新莊副都心站下車。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼機場捷運,A4,新莊副都心站。（圖／記者姜國輝攝）

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