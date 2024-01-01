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一票人「擠大安森林公園」哭著跨年　她現場看傻：太荒謬

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲現場網友直呼荒謬。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／劉維榛報導

迎接2024本該是喜事，但有一群人不看煙火，反而靜坐在大安森林公園「哭著跨年」？原來臉書有1.6萬人相約昨（12/31）日要在公園舞台前的長椅上「哭30分鐘跨年」，看似奇葩的活動，還真的吸引百人到場，甚至有人在現場拍影片笑虧「太荒謬了！」

昨大安森林公園並沒有舉辦跨年活動，卻湧入一批人潮顯得奇特，不少網友在臉書打卡自嘲，「新的一年在這麼荒謬，但超歡樂的活動中度過，2023就算有任何荒謬的事都真的會笑一笑，太好笑了」、「倒數321現場哭成一片，特地從台中來參加一場莫名其妙的盛會」、「『在大安森林公園一邊哭一邊跨年』真的成為一個好奇妙的現象」。

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原來有網友心血來潮，為了致敬蔡明亮執導電影《愛情萬歲》滿30周年，特意發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」新奇活動，還貼出女主角楊貴媚的哭戲海報，她就坐在大安森林公園的長椅上，足足哭了7分鐘，堪稱台灣影史上的經典畫面。

至於到底有沒有人哭？有網友透露，「據聞：現場只有一人，真的在哭」，甚至有人詢問是否以後會變成某種大安森林公園的民眾自發聚集儀式性活動，「實在是非常有趣的一個現象！」

還有人在現場拍影片直呼荒謬，其他網友紛紛打趣回應，「看大家限動有人在哭，莫名想笑」、「哭起來」、「要哭大家一起哭」、「台灣好棒，可以有一個空間讓大家哭？」「會不會有一年貴媚姐就踩着高跟鞋來」。

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