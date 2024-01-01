新進員工起薪6.5萬起跳　日本晶片設備製造商「加薪40%」搶人才

▲東京威力科創在這一波調薪之後，2024年4月入職的大學畢業生月薪來到30萬4800日圓。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

日本晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）決定把新進員工的起薪提高約40%，新員工的月薪將首度突破30萬日圓（新台幣約6.5萬元）。這是東京威力科創7年來首度為新進員工加薪，期盼透過把薪資水準提升至與外國同業相同來吸引人才。

日經亞洲報導，日本出現一連串與晶片相關的重大投資，包括台積電進入九州熊本。晶片製造商為了雇用技術員工開出高薪，這樣的作法讓設備製造商開始仿效。

東京威力科創將把所有新進員工的薪水調升8萬5500日圓，即2024年4月入職的大學畢業生月薪為30萬4800日圓，學歷較高者的月薪為32萬日圓，兩者皆超過30萬日圓門檻。該公司計畫在今年春季聘用400名應屆畢業生，同時打算在這些年把新員工人數增至500人。

日本人事院2023年春季調查數據顯示，民間企業一般給大學畢業生的平均起薪為21萬日圓（約新台幣4.5萬元），學歷較高者為23萬日圓。不過大多數在日本的外國設備和半導體製造業者開出的月薪較高，大學畢業生的起薪通常都超過30萬日圓。

東京威力科創一名消息人士透露，「為了延攬人才，我們目標是要達到與外國競爭對手一樣的薪酬水準。」雖然公司認為，給員工的年收入（月薪加上冬夏兩季獎金）與海外競爭對手提供的薪酬持平或更高，但在招聘人才方面若只列出起薪，可能會使得這份工作機會變得沒那麼有吸引力。

由於業務表現強勁，東京威力科創不斷調高員工的年收入，包括提升獎金。依據財務報表統計，截至2023年3月，平均年薪為1398萬日圓（新台幣約304萬元），比2018年3月增加322萬日圓。